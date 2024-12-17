الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

خالد النبوي يكشف سر معايشته للشخصيات التي يلعبها للتعبير عنها بالجسد والروح (فيديو)

خالد النبوي، فيتو
خالد النبوي، فيتو

كشف الفنان  خالد النبوي عن كواليس تصويره لمسلسل واحة الغروب، الذي حقق نجاحا كبيرا، وذلك خلال ندوته بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير. 

وقال الفنان خالد النبوي: "إنه واجه صعوبات في تصوير أحد المشاهد وشعر أنه نسي المشهد بسبب غناء اثنين من  الكاميرا مان خلال التصوير.

وتابع النبوي: ماعملتش قبل كدة شخصية معقدة، وابني افتكرني غبي لما دخل شافني بذاكر نفس المشهد في الحلقة 15، وكان عنده وقتها 8 سنوات.

طقوس خالد النبوي

وأكد خالد النبوي:" أنه يعتمد على تمارين معينة من أجل أداء الشخصيات في أعماله الفنية، لأن الجسم والروح لازم يتعرفا على الدور اللي هجسده لأن الحركات والتعبيرات ممكن تفيدك وممكن تضرك، ممكن يكون جسمك صديقك أو عدوك  في المشهد، وكل دور له متطلباته والممثل من اللازم أن يجيد الشخصيات.

و أكد خالد النبوي، أنه كان يشعر بالخوف الشديد أثناء تسلمه جائزة الجولدن جلوب من حسين فهمي خلال الفترة الماضية، نظرا لقيمته الفنية الكبيرة وتاريخه الحافل. 

وأكد النبوي أنه كان لديه رسالة معينة من خلال تقديم فيلم حسن طيارة، والذي يسلط الضوء على رواية معينة وهي فكرة الشباب اللي مش بتشتغل بشهادتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خالد النبوى الفنان خالد النبوي مسلسل واحة الغروب الفن

مواد متعلقة

خالد النبوي: اتعلمت الروسي بسبب فيلم الديلر وكنت خايف أجسد شخصية الإمام الشافعي (فيديو)

الأكثر قراءة

بث مباشر، حفل جوائز الأفضل في العالم ذا بيست 2024

وزير التموين يكشف شرطا أساسيا قبل التحول إلى الدعم النقدي

حفل ذا بيست، جارناتشو يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2024 (فيديو)

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

أسرة السادات تفتح النار على محمد رمضان بعد سخريته من الرئيس الراحل (فيديو)

روسيا تعلن حالة الطوارئ في هذه المدينة

قائد الجيش الأوغندي يهدد بشن حرب على السودان واحتلال الخرطوم

جوائز ذا بيست، فيفا يكشف عن أفضل مدربة والتشكيل المثالي للسيدات في 2024

منوعات

المزيد

السعودية تطور خرسانة صديقة للبيئة من نوى التمر وقشور القهوة

روسيا تعلن حالة الطوارئ في هذه المدينة

على طريقة "البحث عن فضيحة"، خطف مدرس وإجباره على الزواج تحت تهديد السلاح (فيديو)

سائل منوي من فئران فضائية يمهد الطريق لاستعمار البشر للقمر والمريخ!

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لعام 2025

1624 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 17-12-2024

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأهلي ضمن قائمة جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الأرض الخضراء في المنام وعلاقته بالسعادة والاستقرار العاطفي

عالم أزهري يوضح فوائد الرقية الشرعية، ومتى تكون سببًا في علاج الأمراض؟

تفسير حلم قطع الأشجار في المنام وعلاقته بخير قادم في المستقبل

المزيد
الجريدة الرسمية