خالد النبوي يكشف سر معايشته للشخصيات التي يلعبها للتعبير عنها بالجسد والروح (فيديو)

كشف الفنان خالد النبوي عن كواليس تصويره لمسلسل واحة الغروب، الذي حقق نجاحا كبيرا، وذلك خلال ندوته بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.

وقال الفنان خالد النبوي: "إنه واجه صعوبات في تصوير أحد المشاهد وشعر أنه نسي المشهد بسبب غناء اثنين من الكاميرا مان خلال التصوير.

وتابع النبوي: ماعملتش قبل كدة شخصية معقدة، وابني افتكرني غبي لما دخل شافني بذاكر نفس المشهد في الحلقة 15، وكان عنده وقتها 8 سنوات.

طقوس خالد النبوي

وأكد خالد النبوي:" أنه يعتمد على تمارين معينة من أجل أداء الشخصيات في أعماله الفنية، لأن الجسم والروح لازم يتعرفا على الدور اللي هجسده لأن الحركات والتعبيرات ممكن تفيدك وممكن تضرك، ممكن يكون جسمك صديقك أو عدوك في المشهد، وكل دور له متطلباته والممثل من اللازم أن يجيد الشخصيات.

و أكد خالد النبوي، أنه كان يشعر بالخوف الشديد أثناء تسلمه جائزة الجولدن جلوب من حسين فهمي خلال الفترة الماضية، نظرا لقيمته الفنية الكبيرة وتاريخه الحافل.

وأكد النبوي أنه كان لديه رسالة معينة من خلال تقديم فيلم حسن طيارة، والذي يسلط الضوء على رواية معينة وهي فكرة الشباب اللي مش بتشتغل بشهادتها.

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