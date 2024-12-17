الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

خالد النبوي: عمري ما حسيت إني أب والسوشيال ميديا ممكن تفيد الفنان أو تضره (فيديو)

خالد النبوي، فيتو
خالد النبوي، فيتو

قال  الفنان خالد النبوي: إنه لم ير أفلامه في السينما مطلقا، مشيرا إلى أنه يتمنى استكمال العمل على فيلم مصطفى محمود لعرضه الفترة المقبلة، بعد توقف المشروع.

وأكد خالد النبوي خلال ندوته بمهرجان القاهرة، أن السوشيال ميديا من الممكن أن تفيد الفنان أو تضره، موضحا: "نور الشريف تعرض لمحاولة اغتيال معنوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

دور الأب

وتابع خالد النبوي أنه قدم دور أب على الشاشة، ولكنه لم يشعر في مرة أنه أب في الحقيقة، مشيرا إلى أنه  يعامل أبناءه كأصدقاء.

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