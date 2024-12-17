خالد النبوي: عمري ما حسيت إني أب والسوشيال ميديا ممكن تفيد الفنان أو تضره (فيديو)

قال الفنان خالد النبوي: إنه لم ير أفلامه في السينما مطلقا، مشيرا إلى أنه يتمنى استكمال العمل على فيلم مصطفى محمود لعرضه الفترة المقبلة، بعد توقف المشروع.

وأكد خالد النبوي خلال ندوته بمهرجان القاهرة، أن السوشيال ميديا من الممكن أن تفيد الفنان أو تضره، موضحا: "نور الشريف تعرض لمحاولة اغتيال معنوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

دور الأب

وتابع خالد النبوي أنه قدم دور أب على الشاشة، ولكنه لم يشعر في مرة أنه أب في الحقيقة، مشيرا إلى أنه يعامل أبناءه كأصدقاء.

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