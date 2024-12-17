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ثقافة وفنون

خالد النبوي: اتعلمت الروسي بسبب فيلم الديلر وكنت خايف أجسد شخصية الإمام الشافعي (فيديو)

خالد النبوي، فيتو
خالد النبوي، فيتو

أكد الفنان خالد النبوي، أنه لمس نجاح مسلسله الشهير بوابة الحلواني في الشارع المصري، مشيرا إلى أن نجاح العمل يدفعه لتقديم الأفضل لديه، مؤكدا أن الممثل لابد أن يصدق نفسه.

 

وأضاف النبوي خلال ندوته بمهرجان القاهرة للفيلم القصير: وإحنا بنعمل فيلم الديلر كنت بفكر في مشهد الخطاب  السياسي الشهير، فكرت في الشخصية من أول ارتدائي للبدلة اللي كانت على حسابي الشخصي حتى تتماشي مع الشخصية، وكنت مصمم ألبس بالطو علشان أبان كبير.

 

شخصية علي الحلواني

وأضاف: شخصية علي الحلواني في الفيلم كان لازم يكون كبير، فبالتالي الصراع يكون أصعب حتي لو الفكرة موصلتش للمشاهد ولكنه شعر به، ومدحت العدل من أذكى كتاب السيناريو اللي اتعاملت معاهم خصوصا بعد فيلم الديلر، وصممت أني أتعلم روسي مخصوص علشان  مشهد الخطاب السياسي. 

 

وفي مسلسل الإمام الشافعي فضلت كتير مش عارف أدخل في الشخصية، ولكن لما  جلست مع رجل يدعي عم زكريا، ربطلي العمة صح، خلاني أعرف أقدم الدور، المقصد من كلامي أن حتى الملابس ممكن تؤثر على الدور.

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