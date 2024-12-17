الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

هنا الزاهد تعلن موعد عرض مسلسل "إقامة جبرية"

بوستر مسلسل إقامة
بوستر مسلسل إقامة جبرية، فيتو

أعلنت الفنانة هنا الزاهد موعد عرض مسلسلها الجديد “إقامة جبرية” عبر منصة Watch It.

ونشرت هنا الزاهد البوستر الرسمي للعمل عبر حسابها على منصة إكس وعلقت: “إقامة جبرية 8 يناير”.

وكانت منصة Watch It قد بدأت في الترويج لمسلسل إقامة جبرية الذي يشارك في بطولته عدد من النجوم في مقدمتهم هنا الزاهد.

ونشرت المنصة عبر حسابها على إنستجرام صورة لهنا الزاهد من الخلف، حيث يظهر شعرها ونصف الصورة بالألوان والنصف الآخر بالأبيض والأسود.

 

تفاصيل مسلسل إقامة جبرية أحدث أعمال هنا الزاهد

 

ومسلسل إقامة جبرية من بطولة: هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي.

 ومسلسل إقامة جبرية مكون من 10 حلقات  من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

 

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