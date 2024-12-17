الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أسرة السادات تفتح النار على محمد رمضان بعد سخريته من الرئيس الراحل (فيديو)

الفنان محمد رمضان،
الفنان محمد رمضان، فيتو

قال النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أحد أفراد عائلة الرئيس الراحل أنور السادات، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى المسئولين عن الإعلام ونقابة المهن التمثيلية ونقابة الموسيقيين ضد كليب أغنية برج الثور لـ الفنان محمد رمضان، لأنه ليس طبيعيا الإساءة إلى الرموز".

أغنية برج الثور

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "أغنية برج الثور لـ محمد رمضان، غير مقبولة وليس لها قيمة في ظل الظروف الحالية لإعادة كيان الدولة والاستفادة من التاريخ ويبقى لنا حاضر ومستقبل".

سخرية محمد رمضان من الرئيس السادات


وتابع: "كيف يتم الإساءة لبطل الحرب والسلام؟ إزاي يتم الاستهزاء بالرموز؟ الناس بتدور تعمل تاريخ وإحنا بندور نضيع التاريخ ونسيء للرموز".

محمد رمضان واغنية برج الثور، فيتو
محمد رمضان واغنية برج الثور، فيتو

وواصل: "هو بيعمل أغاني استعراضية تبقى بعيد عن رموز الدولة والقيادات الوطنية، غير مقبول وملوش لازمة اللي عمله في الأغنية، اللي عمله حاجة دمها تقيل".

ولفت إلى أنه يجب وضع ضوابط على كل الأغاني والمواد الفنية، والموضوع ليس متعلق بمحمد رمضان فقط، لأن الساحة الفنية أصبحت تستخف بالرموز وضرب عادات وتقاليد المجتمع.

وتابع: "المجتمع المصري بيحترم الكبير، فما بالنا بالزعماء والرؤساء ومن حققوا انتصارات في تاريخ مصر، الانتصار الوحيد في تاريخنا الحديث هو حرب أكتوبر تحقق في عصر السادات ويأتي محمد رمضان يستهزئ بالرئيس الراحل".

هل يمكن صدور قرار ضبط وإحضار لـ محمد رمضان ونجله بتهمة التعدي على طفل؟

دفاع ضحية نجل محمد رمضان يدعي مدنيًا بمليون جنيه

محاولة اعتذار محمد رمضان لأسرة السادات

وأشار إلى أن محمد رمضان حاول التواصل مع الأسرة ولكن ما قدمه استهزاء بالرئيس الراحل أنور السادات.

وظهر محمد رمضان في كليب أغنية برج الثور، بطريقة تشبه طريقة الرئيس  الراحل أنور السادات المعروفة، ويدخن «البايب» الذي اشتهر به الرئيس الراحل خلال ظهوره العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسرة السادات السادات أنور السادات محمد رمضان الفنان محمد رمضان أغنية برج الثور كليب برج الثور

مواد متعلقة

هل يمكن صدور قرار ضبط وإحضار لـ محمد رمضان ونجله بتهمة التعدي على طفل؟

دفاع ضحية نجل محمد رمضان يدعي مدنيًا بمليون جنيه

استدعاء الفنان محمد رمضان وابنه لتحقيق عاجل بتهمة التعدي على طفل بأكتوبر

الأكثر قراءة

بث مباشر، حفل جوائز الأفضل في العالم ذا بيست 2024

وزير التموين يكشف شرطا أساسيا قبل التحول إلى الدعم النقدي

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

حفل ذا بيست، جارناتشو يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2024 (فيديو)

أسرة السادات تفتح النار على محمد رمضان بعد سخريته من الرئيس الراحل (فيديو)

روسيا تعلن حالة الطوارئ في هذه المدينة

قائد الجيش الأوغندي يهدد بشن حرب على السودان واحتلال الخرطوم

بالأسماء.. النقل تنقل ملكية طريق بني مزار وتنزع ملكية أراضٍ وعقارات لمحور شمال الأقصر

منوعات

المزيد

السعودية تطور خرسانة صديقة للبيئة من نوى التمر وقشور القهوة

روسيا تعلن حالة الطوارئ في هذه المدينة

على طريقة "البحث عن فضيحة"، خطف مدرس وإجباره على الزواج تحت تهديد السلاح (فيديو)

سائل منوي من فئران فضائية يمهد الطريق لاستعمار البشر للقمر والمريخ!

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لعام 2025

1624 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 17-12-2024

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأهلي ضمن قائمة جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الأرض الخضراء في المنام وعلاقته بالسعادة والاستقرار العاطفي

عالم أزهري يوضح فوائد الرقية الشرعية، ومتى تكون سببًا في علاج الأمراض؟

تفسير حلم قطع الأشجار في المنام وعلاقته بخير قادم في المستقبل

المزيد
الجريدة الرسمية