الإثنين 02 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

بعد إسقاط جنسيتها، فجر السعيد تطالب المطربة نوال الكويتية بتغيير اسمها

نوال الكويتية
نوال الكويتية

طالبت الإعلامية الكويتية فجر السعيد المطربة نوال الكويتية، بتغيير اسمها بعد أن تم إسقاط الجنسية الكويتية بشكل رسمي.

 

تزوير رسمي 

ونشرت فجر صورة القرار الصادر بسحب الجنسية عبر حسابها على “x” وعلقت قائلة: “لو سمحتي شيلي الكويتية وحطي اسم أبوك ظاهر أو بلد المنشأ اللي جيتي منها، هذا يعتبر حاليًا بحكم القانون تزوير وشكرا. 

 

 

وكان قد صدر إعلان رسمي يوم السبت 30 نوفمبر في الجريدة الرسمية الكويتية يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنان الكبير داود حسين والمطربة نوال الكويتية، بالإضافة إلى سحب الجنسية من أي شخص اكتسبها معهما عن طريق التبعية.

 

سحب الجنسية الكويتية من المطربة نوال وسالم الهندي

 أصدر نفس المرسوم قرارًا يقضي بسحب الجنسية الكويتية من سالم الشيخ صالح الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

وقد تم اتخاذ هذا القرار بحسب الإعلان بناءً على توصية من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، التي اجتمعت يوم الخميس الماضي لعرض قرار سحب الجنسية من 1758 حالة على مجلس الوزراء.

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الفنانة نوال الكويتية المطربة نوال الكويتية داود حسين

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