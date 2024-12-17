الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

روسيا تعترف بطالبان ودعوة للنظر في تحرير الشام

طالبان، فيتو
طالبان، فيتو

أقر البرلمان الروسي اليوم الثلاثاء، قانونًا يسمح بتعليق حظر التنظيمات التي تصنفها موسكو إرهابية، مما يمهد الطريق أمام تطبيع العلاقات مع حركة طالبان بأفغانستان وربما مع هيئة تحرير الشام في سوريا.

البرلمان الروسي يقر قانون يسمح بتعليق حظر التنظيمات التي تصنفها موسكو إرهابية

ولا تعترف أي دولة حاليًّا بحكومة طالبان، التي سيطرت على السلطة في أفغانستان عام 2021 بعد انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة بشكل فوضوي بعد 20 عاما من اندلاع الحرب.


وكانت طالبان مدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية في روسيا منذ عام 2003، لكن ذلك لم يمنع موسكو من إقامة علاقات معها منذ عدة سنوات، وقد استقبلت مبعوثيها في مناسبات عدة.

وظلت روسيا تبني علاقات بشكل تدريجي مع الحركة، التي قال الرئيس فلاديمير بوتين في يوليو إنها الآن حليفة في مكافحة الإرهاب.

ومن جانب آخر، دعا رئيس جمهورية الشيشان الروسية المسلمة رمضان قديروف الاثنين، إلى رفع هيئة تحرير الشام السورية، التي أطاحت هذا الشهر بالرئيس بشار الأسد، من القائمة الروسية للتنظيمات الإرهابية المحظورة.

وقدم قديروف اقتراحه على قناته الرسمية على تيليجرام قائلًا: إن روسيا وسوريا ينبغي أن تشكلا مجموعات اتصال بمجرد رفع هذا التصنيف من أجل إقامة علاقات ثنائية.

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