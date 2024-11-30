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خارج الحدود

شرطة طالبان تعتقل مزارعي خشخاش في حملة لمكافحة المخدرات

الشرطة الأفغانية،
الشرطة الأفغانية، فيتو

أعلنت السلطات الأفغانية اليوم السبت إلقاء مسؤولين من حركة "طالبان" القبض على 31 شخصا على خلفية زراعة الخشخاش في ولاية بدخشان بشمال شرقي أفغانستان.

اعتقال 31 أفغانيا بتهمة زراعة الخشخاش

وقال ضابط بإدارة مكافحة المخدرات في الولاية إن المشتبه بهم كانوا من السكان المحليين لقرى مختلفة بثلاث مناطق في بدخشان.

وأضاف المسؤول أنه تمت إحالة قضايا المحتجزين إلى المحكمة المحلية في الولاية لإجراء مزيد من التحقيقات.

وتأتي الاعتقالات في إطار جهود طالبان الجارية للقضاء على تجارة المخدرات.

يذكر أن القائد الأعلى لحركة طالبان أصدر أمرا في 2022 يحظر زراعة كافة أنواع المخدرات وتهريبها وبيعها. وأدى هذا إلى انخفاض شديد في إنتاج الأفيون في أفغانستان.

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السلطات الافغانية تجارة المخدرات طالبان مكافحة المخدرات ولاية بدخشان

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