خامنئي: تصور أمريكا بانتهاء المقاومة مستبعد تمامًا

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء: إن تصور الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض حلفائهما بأن المقاومة ستنتهي "فكرة خاطئة".

وأضاف خامنئي في كلمة له بثها التلفزيون الإيراني خلال استقباله عددًا من النساء الإيرانيات بمناسبة ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء، أن "الذي سيتم القضاء عليه هو إسرائيل".

وحذر خامنئي النساء الإيرانيات مما أسماها بـ"شعارات العدو وإغراءاته"، وقال "على الجميع وخاصة النساء الحذر من أساليب العدو البرمجية وعدم الانخداع بالشعارات والإغراءات".

سقوط نظام بشار الأسد في سوريا

وتعرض ما يسمى بـ"محور المقاومة"، الذي ترعاه إيران ويضم ميليشياتها في المنطقة، إلى ضربة موجعة بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، إضافة إلى الخسائر الكبيرة التي لحقت بحزب الله في لبنان.

ويحاول المسؤولون في إيران، ومن بينهم خامنئي، التقليل من تأثير سقوط الأسد على دعم الجماعات المسلحة، لا سيما الفصائل الفلسطينية، وكذلك حزب الله.

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