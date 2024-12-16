مصرع شاب في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي ببني سويف

لقى شخص مصرعه، مساء اليوم الاثنين، إثر حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركز سمسطا بـ محافظة بني سويف.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مركز سمسطا جنوب غربي المحافظة، وعلى الفور، وجهت الأجهزة الأمنية بانتقال سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالانتقال إلى موقع البلاغ، تبين مصرع شخص يُدعى "ياسر. ط. ب"، البالغ من العمر 32 عامًا، والمقيم بمركز الفشن في محافظة بني سويف، وذلك نتيجة تصادم عنيف بين دراجته البخارية وسيارة على الطريق الصحراوي.

نقل جثمان المتوفى لمستشفى سمسطا

تم نقل جثمان المتوفى بسيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي بـ بني سويف، تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه، كما تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.

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