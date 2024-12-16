الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غلق مركز وأكاديمية للعلاج الطبيعي يدار بدون ترخيص في بني سويف (صور)

حملة لحماية المستهلك
حملة لحماية المستهلك ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، عن غلق مركز وأكاديمية للعلاج طبيعي يدار بدون ترخيص، ويقدم خدمات الحجامة للمرضى دون التصريح الرسمي، وتم ضبط والتحفظ على كميات من الأدوات الطبية مستلزمات الحجامة، التي كانت تُستخدم في هذه الأنشطة غير المرخصة.

حملة لحماية المستهلك ببني سويف

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، حيث قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بالإشراف على حملة ميدانية نفذتها لجنة حماية المستهلك في مدينة بني سويف وشرق النيل. 

وذلك في حضور فواز رجب نائب رئيس المدينة، أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك، د. أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وأحمد سنوسي من مديرية التموين.

حملة لحماية المستهلك ببني سويف

حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ الغلق الإداري لمركز وأكاديمية للعلاج طبيعي يدار بدون ترخيص، ويقدم خدمات الحجامة للمرضى دون التصريح الرسمي، وقد تم ضبط والتحفظ على كميات من الأدوات الطبية مستلزمات الحجامة، التي كانت تُستخدم في هذه الأنشطة غير المرخصة.

جاءت هذه الإجراءات بناءً على التعاون والتنسيق مع النقابة العامة للعلاج الطبيعي في هذا الشأن، ولما أفادت به النقابة من تلقيها العديد من الشكاوى بشأن وجود مراكز تدريب غير معتمدة تعمل في مجالي العلاج الطبيعي والحجامة، وتصدر شهادات مزورة للمتدربين.

عدم الإعلان عن الأسعار وإصدار فواتير

وتجدر الإشارة أن اللجنة قامت بالمرور على عدد من الأسواق والمحلات والمراكز الطبية الخاصة، حيث تم تحرير محاضر لمخالفات صحية وبيئية، شملت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير، بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية سارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يكرّم المتميزين بالرصد الميداني بالفشن وإهناسيا وسمسطا

محافظ بني سويف: وعي المواطن ضمانة لتجاوز التحديات

كشف وعلاج بالمجان لـ1290 حالة في قافلة طبية بقرية العواونة ببني سويف

محافظ بني سويف يتفقد الوحدة الصحية بالكوم الأحمر ويستمع لشكاوى الأهالي

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بالطريق الزراعي ببني سويف

بسبب الحمولة الزائدة، عطل مفاجئ في لانش لنقل الركاب والسيارات بنيل بني سويف

إصابة 11 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الغربي ببني سويف

صيدلة بني سويف تنظم ندوة توعوية حول لاقمات البكتيريا كبديل للمقاومة

الأكثر قراءة

حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2024 (بث مباشر)

رئيس لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: "إللي عنده دور برد مينزلش الشغل"

سيارات إسعاف ومطافئ ومصابين، ماذا حدث داخل مدرسة هشام شتا بالجيزة؟ (صور)

شاهد، كيف استقبل أشرف حكيمي أحمد زيزو في حفل جوائز الأفضل في إفريقيا

الظهور الأول لـ أحمد زيزو في حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا (صور)

صحيفة سويسرية تكشف الراتب الحقيقي لمدرب الزمالك الجديد وسر فسخ عقد جوميز

شعبة المخابز تكشف موعد تطبيق الدعم النقدي على الخبز (فيديو)

توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

منوعات

المزيد

شركة يابانية تخطط لإنتاج مشروب كحولي فضائي

مركبة برسفيرنس تحقق إنجازا تاريخيا على سطح الكوكب الأحمر

وول ستريت: إيلون ماسك لا يستطيع الوصول للبيانات السرية الخاصة بشركة SpaceX

بعد عقود من الثبات، تحرك أكبر جبل جليدي في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين 16-12-2024

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الاثنين 16-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024؟

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

11 شركة وبنكًا تستهدف الحكومة طرحها خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة نوح وفضائلها وسبب نزولها

من خواطر الشعراوي، هؤلاء لن يقبل الله توبتهم (فيديو)

أحاديث الرسول عن أرض الشام، والفتن الواقعة فيها وعلامات الساعة المتعلقة بها

المزيد
الجريدة الرسمية