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محافظات

محافظ بني سويف يكرّم المتميزين بالرصد الميداني بالفشن وإهناسيا وسمسطا

اجتماع محافظ بني
اجتماع محافظ بني سويف بالتنفيذيين، فيتو

 كرّم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عددًا من العاملين المتميزين بمراكز معلومات التنمية المحلية ووحدات الرصد الميداني، تقديرًا لجهودهم المتميزة في تنفيذ منظومة الرصد والمتابعة الميدانية على مستوى الوحدة المحلية والمجالس القروية.

 

محافظ بني سويف يكرّم المتميزين 

 وشمل التكريم كلًا من: حيدر حسين حسب الله، مدير مركز معلومات التنمية والرصد الميداني بمركز الفشن، وصفاء رمضان أحمد، راصد ميداني بمنطقة "العواونة وسدمنت الجبل"، وميرفت حسني محمود، راصد ميداني بمنطقة "الشنطور وسربو"، وحصل المكرّمون على شهادات تقدير تعبيرًا عن تقدير المحافظة لدورهم في تحسين الأداء الميداني وتعزيز كفاءة العمل.

 

جاء التكريم على هامش اجتماع المجلس التنفيذي لـ محافظة بني سويف، الذي ترأسه المحافظ، بحضور اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، واللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، والمقدم أحمد عبد العظيم، ممثل مكتب المستشار العسكري لـ محافظة بني سويف، كما حضر الاجتماع أحمد دسوقي، مدير مكتب المحافظ، ولمياء العربي، مدير إدارة المجالس واللجان بالمحافظة ومقرر المجلس، وسحر صابر، مدير عام مراكز معلومات التنمية المحلية، إلى جانب أعضاء المجلس التنفيذي.

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