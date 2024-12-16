محافظ بني سويف: وعي المواطن ضمانة لتجاوز التحديات

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك في أعقاب الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة والمحافظين.

محافظ بني سويف ينقل تكليفات الرئيس للتنفيذيين

واستهل المحافظ الاجتماع بنقل تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء بني سويف والجهاز التنفيذي، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية خلال الاجتماع حملت رسائل واضحة تدعو للعمل بروح الفريق لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن تلك التوجيهات تُعد بمثابة خارطة طريق للتنمية الشاملة، مع التركيز على تعزيز أمن واستقرار الوطن.

وأكد محافظ بني سويف، على بعض المحاور التي تناولها الرئيس خلال الاجتماع، ومن أبرزها أهمية حماية الأمن القومي المصري عبر دعم مؤسسات الدولة وتعظيم قدراتها، إلى جانب الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة في حماية الحدود والجبهة الداخلية، كما أكد الرئيس على ثوابت السياسة المصرية القائمة على التوازن والاعتدال في التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية، والعمل على تجنب مخاطر الصراعات في المنطقة.

امتلاك القوة لحماية مقدرات الوطن

وشدد المحافظ على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال الاجتماع على الدور المحوري لوعي الشعب المصري وتكاتفه باعتبارهما الضمانة الأساسية لتجاوز التحديات الراهنة، مضيفا أن الدولة ملتزمة بمواصلة تنفيذ خطط التنمية الشاملة في كافة المحافظات، لتحقيق تطلعات المواطنين، مشيرًا إلى أن امتلاك القوة والقدرة يُعد الضمانة الأساسية لحماية مقدرات الوطن.

وخلال الاجتماع التنفيذي، دعا محافظ بني سويف، جميع المسؤولين إلى بذل المزيد من الجهود لتحويل التوجيهات الرئاسية إلى خطوات عملية ملموسة، تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات في جميع القطاعات، مشددًا على أهمية التنسيق والعمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030

العمل بروح الفريق هو الطريق لبناء مصر

ووجه محافظ بني سويف، رسالة واضحة إلى الجهاز التنفيذي بالمحافظة قائلًا: "المسؤولية جماعية، والعمل بروح الفريق هو الطريق لتحقيق رؤية القيادة السياسية لبناء مصر الحديثة وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن".

وحضر الاجتماع اللواء حازم عزت، السكرتير العام، والمقدم أحمد عبد العظيم من مكتب المستشار العسكري، والأستاذة لمياء العربي، مدير المجالس واللجان ومقرر المجلس، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، وأعضاء المجالس القومية المتخصصة.

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