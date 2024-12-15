محافظ بني سويف: إزالة 68 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك الدولة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ24 لإزالة التعديات التي بدأت "السبت الماضي" تحت إشراف اللجنة العليا لإستراد أراضى الدولة.

يأتي ذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

إزالة 68 حالة تعد ببني سويف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده مدير أملاك الدولة عمرو محمود، تضمن الإشارة إلى أنه تم "أمس" إزالة 13 حالة تعد على 15 قيراط أرض زراعية، ليصل إجمالي ما تم إزالته "منذ بداية المرحلة الثالثة في 7 ديسمبر وحتى 14 من نفس الشهر" إلى 68 حالة بواقع: 9 حالات تعد بالبناء المخالف على 1270 متر أملاك دولة و59 حالة على مساحة 2 فدان و18 قيراط زراعة وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية ببني سويف، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز محافظة بني سويف، وطبقًا للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة 24 لإزالة التعديات والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل كانت قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الماصي، وتم خلالها إزالة 208 حالة، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر الشهر الماضي وشهدت إزالة 230 حالة، وتختتم بالمرحلة الثالثة والتي يجري تنفيذها في الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر الجاري.

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