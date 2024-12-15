صيدلة بني سويف تنظم ندوة توعوية حول لاقمات البكتيريا كبديل للمقاومة

نظمت كلية الصيدلة بـ جامعة بني سويف، ندوة توعوية بعنوان "لاقمات البكتيريا ومشتقاتها كبديل واعد للمقاومة البكتيرية"، وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة شهيرة فوزي المنشاوي عميد كلية الصيدلة، والدكتور جلال عبد الحميد وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، حيث حاضر فيها الدكتور كريم عبد القادر الصوفي المدرس بقسم المايكروبيولوجيا والمناعة بالكلية.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن هذه الندوة تأتي في إطار جهود الجامعة لتعزيز الوعي العلمي حول التحديات التي تواجه المجتمع في مجال مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

لاقمات البكتيريا كبديل للمقاومة ندوة بصيدلة بني سويف

وأكد أن لاقمات البكتيريا ومشتقاتها تمثل حلًا واعدًا لمواجهة هذه الظاهرة المتزايدة، حيث توفر بدائل جديدة يمكن أن تسهم في تحسين فعالية العلاجات، كما دعا الدكتور منصور حسن جميع الطلاب والباحثين للمشاركة في هذه الفعالية، للاستفادة من خبرات المحاضر وتوسيع آفاقهم في هذا المجال الحيوي.

وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلى أن الندوة تناولت آثار الاستخدام غير السليم للمضادات الحيوية المختلفة، بالإضافة إلى خطر وأسباب المقاومة البكتيرية، كما استعرضت الندوة الحلول البديلة للمقاومة البكتيرية، وقد تم عرض حالات ناجحة تم علاجها باستخدام لاقمات البكتيريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.