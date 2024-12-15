الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بالطريق الزراعي ببني سويف

اسعاف بني سويف، فيتو
اسعاف بني سويف، فيتو

أصيب 3 شباب بإصابات متفرقة مساء اليوم الأحد إثر انقلاب مركبة "توك توك" على الطريق الزراعي "القاهرة – أسيوط" الزراعي بنطاق محافظة بني سويف

 

بلاغ حادث سير ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمني بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب "توك توك" أمام قرية "تزمنت الشرقية" التابعة لمركز بني سويف حيث تم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ.

 

إصابة 3 شباب في حادث ببني سويف

وبوصول فرق الإسعاف إلى موقع الحادث تبين إصابة كل من: محمد.ع.ع (15 عامًا) باشتباه كسر في القدم اليسرى، ومصعب.م.ش (17 عامًا) بجرح قطعي في اليد اليسرى، ومحمد.ع.ف (17 عامًا) بإشتباه ما بعد الارتجاج، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم. 

 

تسيير حركة الطريق ومنع أي تعطل

وتم تحرير محضرًا بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من نهر الطريق لتسيير الحركة ومنع أي تعطل، ويجري حاليًا التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث والوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع الحادث.

 

بسبب الحمولة الزائدة، عطل مفاجئ في لانش لنقل الركاب والسيارات بنيل بني سويف

إصابة 11 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الغربي ببني سويف

صيدلة بني سويف تنظم ندوة توعوية حول لاقمات البكتيريا كبديل للمقاومة

محافظ بني سويف: إزالة 68 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك الدولة

تخريج الدفعة الأولى من طلاب جامعة بني سويف بمبادرة رواد مصر الرقمية

"خدمة اجتماعية بني سويف" تنظم زيارة لمؤسسات رعاية الأيتام

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الزعفرانة

باعوها لتجار الخردة، سقوط لصوص أبواب المقابر بقبضة الأمن ببني سويف

غرق طفل بمياه مصرف فى بنى سويف

محافظ بني سويف يوجه بإعادة فتح مسجد دلاص أمام المصلين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم

مواد متعلقة

بسبب الحمولة الزائدة، عطل مفاجئ في لانش لنقل الركاب والسيارات بنيل بني سويف

إصابة 11 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الغربي ببني سويف

صيدلة بني سويف تنظم ندوة توعوية حول لاقمات البكتيريا كبديل للمقاومة

محافظ بني سويف: إزالة 68 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك الدولة

تخريج الدفعة الأولى من طلاب جامعة بني سويف بمبادرة رواد مصر الرقمية

"خدمة اجتماعية بني سويف" تنظم زيارة لمؤسسات رعاية الأيتام

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الزعفرانة

باعوها لتجار الخردة، سقوط لصوص أبواب المقابر بقبضة الأمن ببني سويف

الأكثر قراءة

السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة

رتب مشهدا سينمائيا لنفي الشبهة، حيثيات حكم حبس عمر زهران في سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد الفوز على المصري البورسعيدي

السيسي: لا أخدت مال حد ولا يدي اتعاصت بدم حد

قوة وجاهزية أجهزة الدولة، 10 رسائل من السيسي لطمأنة المصريين

السيسي: معرفش الكدب أبدا ومخدناش قرش من الدولة للعاصمة الإدارية

من يحكم سوريا الاَن بعد سقوط بشار الأسد؟ محلل سياسي يجيب

كولر يصدم كهربا بعد الخسارة أمام باتشوكا في كأس إنتركونيتننتال

منوعات

المزيد

تحذيرات من بطاقات إلكترونية ملغومة بمناسبة عيد الميلاد

الترويج للانتحار أبرز طقوسها، "القربان" جماعة دينية غامضة تظهر في البصرة

بيع لوحة مركبة بأكثر من مليون دولار في الأردن

الإفراج عن المطربة برستو أحمدي بعد ساعات من اعتقالها بسبب أغنية ضد الحجاب في إيران

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز 28 جنيها اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 ؟

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

القبطان الذي عشق الأهلي ورفض المشاركة في الطريق إلى إيلات.. محطات من مشوار الراحل نبيل الحلفاوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (2 – 5)

ملتقى الجامع الأزهر يبرز الإعجاز العلمي في سورة النمل والإبداع الإلهي في خلق الكائنات

ما حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية