إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بالطريق الزراعي ببني سويف

أصيب 3 شباب بإصابات متفرقة مساء اليوم الأحد إثر انقلاب مركبة "توك توك" على الطريق الزراعي "القاهرة – أسيوط" الزراعي بنطاق محافظة بني سويف.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمني بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب "توك توك" أمام قرية "تزمنت الشرقية" التابعة لمركز بني سويف حيث تم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ.

إصابة 3 شباب في حادث ببني سويف

وبوصول فرق الإسعاف إلى موقع الحادث تبين إصابة كل من: محمد.ع.ع (15 عامًا) باشتباه كسر في القدم اليسرى، ومصعب.م.ش (17 عامًا) بجرح قطعي في اليد اليسرى، ومحمد.ع.ف (17 عامًا) بإشتباه ما بعد الارتجاج، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تسيير حركة الطريق ومنع أي تعطل

وتم تحرير محضرًا بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من نهر الطريق لتسيير الحركة ومنع أي تعطل، ويجري حاليًا التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث والوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع الحادث.

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