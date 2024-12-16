محافظ بني سويف يتفقد الوحدة الصحية بالكوم الأحمر ويستمع لشكاوى الأهالي

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، الوحدة الصحية بقرية الكوم الأحمر التابعة لإدارة صحة بني سويف، ضمن سلسلة جولاته الميدانية التي تهدف إلى متابعة انتظام ومستوى الخدمات المقدمة في القطاعات والمرافق الحيوية، خاصة في القرى والمراكز، حيث رافق المحافظ خلال كل من: الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد قريبة وكيل المديرية، وعلي يوسف رئيس مركز بني سويف.

محافظ بني سويف يتفقد الوحدة الصحية بالكوم الأحمر

واطمأن محافظ بني سويف، على انتظام منظومة العمل بالوحدة الصحية وتواجد الأطقم الطبية والإداري، كما تفقد الأقسام المختلفة بالوحدة، والتي شملت: غرفة المبادرات، قسم الطوارئ، الصيدلية، معمل التحاليل، عيادة تنظيم الأسرة، عيادة رعاية الطفل، عيادة الأسنان، غرفة المراقب الصحي، غرفة المشورة الأسرية، ونادي المرأة، موجها بسرعة معالجة الملاحظات التي رصدها لضمان تقديم الخدمة الصحية بالمستوى المطلوب.

وشّدد محافظ بني سويف، على أهمية الالتزام بالمعايير الصحية ورفع كفاءة الأداء داخل الوحدات الصحية، لافتًا إلى أن تحسين الخدمات الصحية يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين، موجهًا بمراجعة احتياجات الوحدة من مستلزمات وأدوية والعمل على توفيرها بشكل عاجل لدعم المنظومة الصحية.

محافظ بني سويف يستمع لشكاوى ومطالب الأهالي

وحرص محافظ بني سويف، على لقاء عدد من المواطنين المتواجدين بالوحدة الصحية، للإستماع إلى آرائهم وشكاواهم، ومناقشة مقترحاتهم لتحسين الخدمات المقدمة، وتناول اللقاء بعض المطالب الشخصية التي وجه المحافظ بدراستها والعمل على توفير حلول مناسبة لها في حدود الإمكانات المتاحة ووفقًا للقانون.

وأكد محافظ بني سويف، أن هذه الجولات الميدانية تهدف إلى تحقيق تواصل مباشر مع المواطنين وتقييم مستوى الخدمات على أرض الواقع، بما يسهم في تعزيز كفاءة المرافق الخدمية وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والقرى الأكثر احتياجًا.

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