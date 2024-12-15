بسبب الحمولة الزائدة، عطل مفاجئ في لانش لنقل الركاب والسيارات بنيل بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بسرعة الانتقال إلى موقع العطل المفاجئ الذي تعرض له لانش مخصص لنقل الركاب والسيارات بنهر النيل، في المنطقة الواقعة بين قريتي "علي حمودة" و"الشناوية"، مشددًا على اتخاذ الإجراءات العاجلة لضمان سلامة المواطنين والتعامل الفوري مع الموقف.

عُطل مفاجئ في لانش نقل ركاب بنيل بني سويف

عُطل مفاجئ في لانش نقل ركاب بنيل بني سويف

وتدخلت فرق الإنقاذ التابعة للمسطحات المائية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال بني سويف، حيث تم توفير لانش بديل لنقل الركاب من موقع العطل إلى مرسى النيل بالجهة الغربية المقابلة لقرية "الشناوية".

وأكد المهندس شوقي هاشم، رئيس الوحدة المحلية لمركز مدينة ناصر بـ بني سويف، أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو إصابات بين الركاب أو تلفيات بالسيارات، ولم يؤثر على حركة الملاحة النهرية.

رئيس ناصر بني سويف بمكان الواقعة

رئيس ناصر بني سويف: الحمولة الزائدة سبب العُطل

وأوضح "هاشم" أن العطل حدث نتيجة الحمولة الزائدة على اللانش أثناء تشغيله، ما أدى إلى توقفه بشكل مفاجئ، مؤكدًا أنه تم نقل جميع الركاب بسلام بمساعدة الأهالي، مع إصلاح العطل الفني في العوامة، تمهيدًا لاستئناف التشغيل مجددًا.

وأشار رئيس مركز ناصر بـ بني سويف، إلى أن فرق الطوارئ تعاملت مع العطل فور تلقي البلاغ من مركز السيطرة بديوان عام المحافظة، في إطار توجيهات القيادة التنفيذية بسرعة الاستجابة لأي طارئ يهدد سلامة المواطنين.

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