إصابة 11 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الغربي ببني سويف

أُصيب 11 عاملًا إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل، اليوم الأحد، على الطريق الصحراوي الغربي، بنطاق مركز سمسطا بـ محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية في بني سويف قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي جنوب غربي المحافظة، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمباشرة نقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

اصابة 11 عاملا في حادث ببني سويف

وأسفر الحادث عن اصابة 11 عاملا، هم: أحمد.م.ع (35 عامًا) ومحمود.م.م (31 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، وشعبان.م.ع (44 عامًا) بخلع في الكتف الأيسر، وعبد العزيز.ق.م (45 عامًا) باشتباه كسر في العمود الفقري، وصالح.س.ع (42 عامًا) بخلع في الكتف الأيسر، ومصطفى.م.ع (48 عامًا) باشتباه كسر في الكتف الأيمن، ورجب.س.م (25 عامًا) بخلع في الكتف الأيمن، وشقيقه محمد.س.م (32 عامًا) بخلع في الكتف الأيسر، وعبد الفتاح.ع.م (46 عامًا) بكدمات وسحجات متفرقة، ومحمد.خ.ح (29 عامًا) بجرح قطعي في الجبهة وسحجات بالجسم، وفالح.م.ع (40 عامًا) باشتباه كسر في الضلوع وخلع في الكتف الأيسر.

وتم تحرير محضر بالواقعة من قِبل الأجهزة الأمنية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، فيما تستكمل الفرق الطبية تقديم الرعاية للمصابين بالمستشفى.



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