انطلاق ماراثون لأصحاب الكراسي المتحركة في الشرقية (صور)

شهد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، انطلاق أول ماراثون لمستخدمي الكرسي المتحرك من ذوي الهمم في مدينة العاشر من رمضان، والذي نظمته إحدى المؤسسات الخيرية بالمدينة بحضور عدد من الشخصيات العامة.

أول ماراثون لمستخدمي الكرسي المتحرك من ذوي الهمم

وحضر انطلاق فعاليات الماراثون الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب المحافظ، والمهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، وأيمن رضا، عضو مجلس الأمناء بالمدينة، والدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة هند حازم، عضو مجلس النواب.

انطلاق ماراثون لأصحاب الكراسي المتحركة في الشرقية بحضور المحافظ،فيتو

وقالت عبير عبد العزيز، منظمة الماراثون، إن الهدف من الماراثون نشر أهمية الرياضة جسديا ونفسيا لذوي الهمم بشكل عام وللأطفال على وجه الخصوص.

انطلاق ماراثون لأصحاب الكراسي المتحركة في الشرقية بحضور المحافظ،فيتو1

منظمة الماراثون: الهدف من الماراثون نشر أهمية الرياضة جسديا ونفسيا لذوي الهمم

وأفادت منظمة الماراثون، بأن الرياضة تعتبر داعما كبيرا لأي شخص، إذ تعزز الثقة بالنفس وتساعد على الدمج مع كافة الأطياف في نسيج المجتمع.

وشارك في الماراثون متسابقون من محافظات الجمهورية، وفريق جولدن وينج إيجيبت للدراجات النارية بقيادة أيمن رضا، الأمين العام لجمعية المستثمرين.

انطلاق ماراثون لأصحاب الكراسي المتحركة في الشرقية بحضور المحافظ،فيتو2

وبدأ الماراثون من أمام جمعية مستثمري العاشر من رمضان وصولا حتى نادي بروسيا في المدينة، وفور انتهاء الماراثون، حرص محافظ الشرقية على تسليم دروع للفائزين وضيوف شرف الماراثون.

الكراسي المتحركة هي سباقات مفتوحة لرياضيين مع أي نوع من أنواع الإعاقة المؤهلة

وسباق الكراسي المتحركة هو سباق الكراسي المتحركة في المسار وسباقات الطريق. الكراسي المتحركة هي سباقات مفتوحة لرياضيين مع أي نوع من أنواع الإعاقة المؤهلة، مبتوري الأطراف، إصابات الحبل الشوكي والشلل الدماغي والنظر جزئيا (عدم دمجها مع إعاقة أخرى).

والرياضيين يصنفون وفقا لطبيعة وشدة الإعاقة أو مجموعات من الإعاقة. مثل الجري، يمكن أن يجري على المسار أو الطريق السباق. المسابقات الرئيسية تكون في صيف البارالمبية وسباقات الكراسي المتحركة وألعاب القوى كان جزءا من منذ عام 1960.

انطلاق ماراثون لأصحاب الكراسي المتحركة في الشرقية بحضور المحافظ،فيتو3

بريطانيا.. أول دولة تعترف بهذه الاحتياجات من خلال فتح مركز لإصابات العمود الفقري في مستشفى ستوك

وللحكومة البريطانية الفضل في كونها أول من تعترف بهذه الاحتياجات من خلال فتح مركز لإصابات العمود الفقري في مستشفى ستوك ماندفيل في ايليسبري في إنجلترا في عام 1944.

انطلاق ماراثون لأصحاب الكراسي المتحركة في الشرقية بحضورالمحافظ،فيتو3

انطلاق ماراثون لأصحاب الكراسي المتحركة في الشرقية بحضور المحافظ،فيتو4

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