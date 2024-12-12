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محافظ الشرقية يجتمع مع الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم المخلفات

محافظ الشرقية يجتمع
محافظ الشرقية يجتمع بالرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم المخلفات

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماعًا مع الدكتور ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة والدكتور أحمد عاطف مدير وحدة المخلفات بالوزارة والمهندس أحمد سعد مدير عام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة.

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منافشة العروض الفنية المقدمة من الشركات المعنية 

وجاء ذلك  بحضور محمد نعمة كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة وخالد عبد المجيد مدير إدارة المخلفات الصلبة بالديوان العام، وذلك لبحث ومناقشة العروض الفنية المقدمة من ممثلي عدد من الشركات المتخصصة في تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها، وذلك لتطوير منظومة إدارة المخلفات والمقالب والنقط الوسيطة والمدافن الصحية ومصانع تدوير القمامة بمحافظة الشرقية.

التعاون بين المحافظة وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بالوزارة 

وأكد المحافظ استمرار التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي للمحافظة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة لتحسين مستوى منظومة النظافة داخل المحافظة والاستفادة من الإمكانيات المتاحة بإعادة تطويرها وتنظيمها ورفع كفاءتها وتحقيق الإستفادة القصوى منها بما ينعكس على خلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

العروض الفنية المقدمة من الشركات لتطوير منظومة النظافة 

وتطرق الاجتماع إلى استعراض العروض الفنية المقدمة من الشركات لتطوير منظومة النظافة، وذلك من خلال إنشاء مصنع تدوير المخلفات ببلبيس على مساحة 12 فدانا بمنطقة الـ 45 فدانا بقرية السلام التابعة للوحدة المحلية بغيته.

إنشاء مصنع بالخطارة لمعالجة المخلفات

 وإنشاء مصنع أخر بموقع الـ 25 فدان بمنطقة الخطارة، لإعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص منها بشكل آمن وسليم بالإضافة إلى تطوير المنطقة الوسيطة بقرية الغار التابعة لرئاسة مركز الزقازيق بهدف الارتقاء بمنظومة النظافة داخل المحافظة.

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مجهود المحافظة فى التغلب على تراكم المخلفات الصلبة 

وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ الشرقية،أن المحافظة لا تألو جهدًا في رفع كفاءة عمليات الجمع والنظافة العامة بجميع المراكز والمدن، لضمان عدم تراكم القمامة في بالمقالب والنقط الوسيطة، والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، وتسعى جاهدة إلى إيجاد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، والحفاظ على نظافة الشوارع، وإعادة الشكل الحضاري والجمالي للمدن، بما يساعد في تحقيق رضا المواطنين عن ملف النظافة.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية المهندس أحمد عاطف مديروحدة المخلفات وزارة البيئة المهندس احمد سعد مدير عام جهاز تنظبم ادارة المخلفات محمد نعمة كجك السكرتير المساعد محافظة الشرقية

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