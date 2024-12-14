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حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الزعفرانة

حادث بطريق الزعفرانة،
حادث بطريق الزعفرانة، فيتو

أصيب 4 أشخاص اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين نقل وملاكي، بطريق الزعفرانة بالقرب من بوابة بني سويف، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

 

بلاغ حادث بطريق الزعفرانة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل بطريق الزعفرانة ـ البحر الأحمر، بعد بوابة بني سويف، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

 

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بـ 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين في الحادث وجاري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير عام المستشفى.

 

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