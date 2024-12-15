"خدمة اجتماعية بني سويف" تنظم زيارة لمؤسسات رعاية الأيتام

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بـ جامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، زيارة لجمعية رعاية المؤسسات الإجتماعية للايتام "مؤسسة البنين" بـ بني سويف، لتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لهم وذلك تحت إشراف الدكتور عبداللاهي حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية والتنموية بـ جامعة بني سويف، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية، حيث تضمنت الزيارة ممارسة الألعاب المحببة لدي الأطفال وتقديم بعض العروض الترفيهية والرسم والغناء، وتقديم بعض الهدايا لهم.

خدمة اجتماعية بني سويف تنظم زيارة لرعاية الأيتام

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف على استمرار تنظيم الزيارات المتتالية للمؤسسات التي تهتم بالفئات الأولى بالرعاية إيمانًا بأهمية الدور المجتمعي للجامعة وكلياتها، وأهمية تلك الزيارات لتقديم الدعم المطلوب للأطفال الأيتام كفئة من الفئات الهامه التي توليها الدوله الاهتمام والرعاية في إطار مبادرة بداية جديده لبناء الإنسان المصري.

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