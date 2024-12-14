غرق طفل بمياه مصرف فى بنى سويف

لقى طفل صغير مصرعه غرقا في مياه مصرف الرفع بطريق ميهوب التابعة للوحدة المحلية لقرية انفسط بمركز الواسطى بـ بني سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى.

بلاغ غرق طفل ببني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بـ محافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث مصرع طفل صغير غرقا في مياه مصرف الرفع بطريق ميهوب التابعة للوحدة المحلية لقرية انفسط بمركز الواسطى، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى أقرب مستشفى لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

واستخرج الأهالى جثة الطفل « محمد ش» مقيم بقرية ونا القس بمركز الواسطى بـ بني سويف، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الواسطى المركزى لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لا توجد شبهة جنائية

وتم استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي على الطفل، الذى لقى مصرعه غرقا في مياه مصرف الرفع بطريق ميهوب التابعة للوحدة المحلية لقرية انفسط بمركز الواسطى بـ بني سويف، وتبين عدم وجود شبهة جنائية حيال الواقعة، وتم الإنتهاء من كافة الإجراءات القانونية والتصاريح الخاصة بالدفن، وتسليم الجثة إلى ذويها.

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