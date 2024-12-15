الأحد 15 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

إيرلندا تعلق على قرار إغلاق إسرائيل سفارتها في دبلن

علم الاحتلال،فيتو
علم الاحتلال،فيتو

وصف رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس قرار إسرائيل بإغلاق سفارتها في دبلن بـالمؤسف، رافضا الاتهامات الإسرائيلية لإيرلندا بمعاداة سياستها.

إيرلندا تعلق على قرار إغلاق إسرائيل سفارتها في دبلن

وكتب هاريس على حسابه في منصة "X": "هذا قرار مؤسف للغاية من قبل حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وأرفض تماما الإدعاء بأن إيرلندا معادية لإسرائيل إيرلندا تؤيد السلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي".

اغلاق السفارة في ايرلندا

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إغلاق السفارة في إيرلندا بسبب "سياستها المعادية لإسرائيل".

ويأتي إغلاق السفارة الإسرائيلية في دبلن، على خلفية قرار إيرلندا الانضمام إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتهمة "ارتكاب إبادة جماعية" في قطاع غزة.

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إسرائيل رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس الاحتلال الاتهامات الإسرائيلية

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