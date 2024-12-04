الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى، فيتو

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

جولات استفزازية على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة

وأفاد شهود عيان بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن هؤلاء المستعمرين اقتحموا الأقصى عبر مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأمس اقتحم 54 مستوطنا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.

مستوطنون هاجموا بلدة بيت فوريك فجر اليوم

وعلى الجانب الآخر اندلعت مواجهات فجر اليوم الأربعاء، بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في حي الضباط ببلدة بيت فوريك شرق نابلس، بعد هجوم نفذته مجموعات من المستوطنين على المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن المستوطنين هاجموا بلدة بيت فوريك فجر اليوم، وأضرموا النيران في منزل قيد الانشاء ومحل بقالة وسيارة، مشيرة إلى أن الدفاع المدني بمساندة إطفائية بلدية نابلس تمكنوا من إخماد الحرائق الثلاثة.

مجموعات إضافية من المستوطنين هاجمت بلدة حوارة

من جهة أخرى، قالت صفحات فلسطينية إخبارية إن مجموعات إضافية من المستوطنين هاجمت بلدة حوارة، وخصوصا المنازل القريبة من أطراف البلدة، مشيرة إلى وقوع إصابات وإحراق للسيارات والممتلكات.

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اسرائيليون الاحتلال الإسرائيلي باب المغاربة المستعمرين الأقصى هاجمت بلدة حوارة القدس

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