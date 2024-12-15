أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار الذهب بالصاغة وتراجع سعر الدولار بالبنك المركزي.. انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم لليوم الثاني.. واستمرار تلقي طلبات مستثمري الجلود على 43 مصنعا بالروبيكي

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

لليوم الثاني، انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم بالأسواق

أسعار اللحوم اليوم، سجلت أسعار اللحوم انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق لليوم الثاني على التوالي؛ وتراوحت الانخفاضات ما بين 2.5 جنيه و45 جنيها في الكيلو؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.



أسعار اللحوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحم الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

اسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

انخفض سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 17 جنيهًا مقارنة بسعره السابق؛ إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 421.9 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 270 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

تراجع سعر الدولار اليوم في البنك المركزى ختام التعاملات (آخر تحديث)

سعر الدولار، شهد سعر الدولار اليوم تراجعا ملحوظا مقابل الجنيه بنحو 5 قروش، بختام تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 فى البنك المركزى المصرى.

اقرأ التالى: بعد سلسلة من الارتفاعات، كم وصل سعر الدولار في البنوك المصرية؟

وترصد “فيتو” الأسعار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية بتعاملات اليوم.

الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.72 جنيه للشراء و50.86 جنيه للبيع.

اقرأ التالى: بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

حوالي 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك

القاهرة للاستثمار والتطوير تواصل تلقي طلبات مستثمري الجلود على 43 مصنعا متميزا بالروبيكي

في ضوء الاعلان عن اطلاق الطرح الأول للمصانع الجاهزة بمدينة الجلود بالروبيكي بالمرحلة الثالثة الأسبوع الماضي،بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تواصل شركة القاهرة للاستثمار والتطوير تلقى طلبات المستثمرين المحليين والأجانب المتقدمين على حجز عدد 43 مصنع جاهز للمستثمرين لإنتاج المصنوعات الجلدية (المنتج النهائي والصناعات المكملة له)، وبتسهيلات غير مسبوقة في السداد.

وحيث تتلقى الشركة طلبات المستثمرين من أي مكان بالعالم الكترونيا سواء سحب الكراسات والتقدم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg حتى يوم 25 ديسمبر الجاري، وذلك بخطوات بسيطة من خلال رابط "طرح وتخصيص" ثم "طرح مدينة الجلود بالروبيكي"، ثم اتباع خطوات التسجيل ورفع المستندات المطلوبة بمنتهى السهولة والسرعة دون أي جهد.



الشركة تستهدف استقطاب كبرى "البراندات" العالمية للمنتجات الجلدية تامة الصنع والصناعات المكملة لها

وتستهدف الشركة من خلال هذا الطرح تنفيذ رؤية القيادة السياسية لجعل مدينة الجلود بالروبيكي كأول مدينة عالمية متخصصة في صناعة الجلود بالشرق الأوسط وافريقيا، وذلك من خلال استقطاب كبرى الشركات المحلية والبراندات العالمية المتخصصة في مجال المنتجات الجلدية تامة الصنع والصناعات المكملة والاكسسوارات الخاصة بها.

رغم الزيادة في سعر الخامات.. عروض على أسعار الدفايات الحريمي بالأسواق، وطرح دفابة ياسمين عبدالعزيز بـ 824 جنيهًا

أسعار الدفايات الحريمي في الأسواق، سجلت أسعار الدفايات الحريمي في الأسواق ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، متأثرة بارتفاع سعر الخامات المصنعة منها خلال الموسم الشتوي.

سعر الدفايات ارتفعت نحو 25% وعروض على الموديلات القديمة

ووفقًا لتجار فإن سعر الدفايات الحريمي ارتفعت من 10 إلى 25% حسب القطعة مقارنة بالعام الماضي، إلا أن البعض قدم عروض وتخفيضات على الموديلات من السنوات الماضية، تراوحت ما بين 25 و50% لزيادة المبيعات وضمان بيعها.

وتتنوع الدفايات الحريمي للارتداء في المنزل خلال فصل الشتاء ما بين الأطقم والقطع الفردية، وتبدأ من الجوارب “الشرابات” إلى الجواكيت البطانية والشال البونشو.

اسعار الدفايات الحريمي في الأسواق، فيتو

تنوع خامات الدفايات الحريمي

كما تتنوع خامات الدفايات الحريمي، المصنعة من الصوف أو القطيفة، ويوجد دفايات حرارية من خامات مختلطة، وأخرى مصنعة من القطن أو الفرو.

دفاية ياسمين عبدالعزيز بسعر 824 جنيهًا

وجديد عام 2025، طرح دفايات حريمي على شكل حيوانات، التي زاد الطلب عليها بعد ظهور الفنانة ياسمين عبدالعزيز في لإحدى الإعلانات التجارية وهي مرتدية دفاية بهذ الموديل، لتنتشر الدفاية خلال شتاء 2025، حيث يطلق عليها دفاية ياسمين عبدالعزيز بسعر 824 جنيهًا.

اسعار الدفايات الحريمي في الأسواق، فيتو

أسعار الدفايات الحريمي في الأسواق

وتستعرض “فيتو” سعر الدفايات الحريمي في الأسواق، التي تشمل الأطقم والقطع الفردية، بخلاف البونشو والجواكيت البطانية، فضلًا عن الجوارب والمعاصم؛ في السطور الآتية:

أسعار الدفايات الحريمي في الأسواق

بلغ سعر توب دفاية فانيلا للنساء نحو 400 جنيه.

بلغ سعر بنطلون دفاية فانيلا للنساء نحو 400 جنيه.

بلغ سعر بيجامة دفاية للنساء نحو 900 جنيه.

بلغ سعر بنطلون ليجن مبطن للنساء نحو 430 جنيهًا.

بلغ سعر طقم دفاية حرارية من نسيج حراري متداخل للنساء نحو 400 جنيه.

تعرف على سعر الذهب مساء اليوم

أسعار الذهب، شهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 في محلات الصاغة.

للمزيد: التفاصيل الكاملة لجلسات معرض نبيو للذهب والمجوهرات

اسعار الذهب

كم سجلت أسعار الذهب اليوم ؟

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ سعر الذهب في الصاغة أولًا بأول.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4365 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3820 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3274 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2546 جنيهًا للبيع.

انطلاق فعاليات مؤتمر واحة كونكت بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط 22 ديسمبر

تشهد المنطقة التكنولوجية بأسيوط 22 ديسمبر انطلاق فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر "واحة كونكت" تحت شعار “تشكيل أفق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.

توحيد مجتمع التكنولوجيا والاتصالات

ويهدف المؤتمر الى الاحتفاء وتوحيد مجتمع نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تسليط الضوء على الإنجازات المحلية في هذا القطاع، بما في ذلك أحدث الابتكارات، وقصص النجاح المحلية، والتعاونات التكنولوجية، والنمو الإقليمي.

وسيمكن “واحة كونكت” المواهب المحلية ويبرز دور المناطق التكنولوجية كمراكز للابتكار والنمو في البلاد،كما يهدف الحدث إلى أن يكون منصة لتبادل المعرفة وبناء الشبكات بين رواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين والمحترفين في الصناعة وعشاق التكنولوجيا ومن المنتظر ان تبرز نسخة هذا العام العمل المؤثر لمبتكري التكنولوجيا في أسيوط، مما يمهد الطريق لنمو وتطور مشترك داخل مشهد التكنولوجيا في المنطقة.

وسيشهد الحدث مشاركة مجموعة متميزة من المتحدثين من بينهم الدكتور أيمن عياد، مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات في أسيوط والذي سيناقش موضوع “تمكين المستقلين وفتح الفرص أمام المواهب المتميزة في مصر”.

توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية ومعهد دراسات البورصة الإسباني IEB

شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية FSI، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، ومعهد دراسات البورصة الإسباني IEB، في مقر الهيئة، ضمن الاتفاق المُبرم بين الطرفين ويقدم الطرفان بموجبه درجة الماجيستير الدولي في الأسواق المالية بمصر.

حضر توقيع بروتوكول التعاون، الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، محمد صبري، مساعد رئيس الهيئة، محمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إدواردو سوريانو، المستشار الاقتصادي والتجاري للسفارة الإسبانية في مصر ونائبًا عن السفير، ألفارو دريك، الأمين العام ومنسق العلاقات المؤسسية لمعهد دراسات البورصة الإسباني، خافيير آمو، مدير برنامج الماجيستير الدولي في الأسواق المالية، وعدد من قيادات القطاع المالي غير المصرفي، وأعضاء مجلس إدارة معهد الخدمات المالية.

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