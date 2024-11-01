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أسعار دفايات الأَسِرَّة بسوق جامع البنات.. الطراز الإسلامي والحفر بالليزر بـ 190 جنيهًا.. والنصف بطانية بـ 250 (فيديو وصور)

أسعار دفايات الأَسِرَّة
أسعار دفايات الأَسِرَّة بسوق جامع البنات

مع اقتراب فصل الشتاء، يزداد الطلب على مفروشات التدفئة ومنها «الدفايات» وهي مفروشات أقل سُمكًا من البطانية يتم فرشها على الأَسِرّة، مما يجعل سوق جامع البنات وجهة مميزة للباحثين عن دفايات بأسعار تنافسية. يشهد السوق حاليًا مجموعة من العروض المميزة، مما يوفر خيارات متنوعة تناسب جميع الميزانيات.

أسعار دفايات الأَسِرّة في العتبة  

تبدأ أسعار الدفايات في السوق من 160 جنيهًا، وهي سعر منافس مقارنة بالأسواق الأخرى. تشمل العروض أيضًا دفايات كبيرة بشراشيب بسعر 220 جنيهًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأسر التي تحتاج إلى تدفئة قوية.

 

أنواع الدفايات المتوفرة في أسواق العتبة  

من بين الأنواع الأخرى المتاحة:

- **دفايات الحفر الليزر  بسعر 190 جنيهًا، وهي معروفة بكفاءتها العالية في التدفئة.
- **دفايات بطراز إسلامي تزن كيلو و800 جرام بسعر 190 جنيهًا، مما يوفر مزيجًا من التصميم الأنيق والكفاءة.
- **دفايات نصف بطانية بسعر 250 جنيهًا، والتي تعتبر خيارًا مفضلًا للباحثين عن دفايات مريحة وسهلة الاستخدام.

تنوع الخيارات

يقدم سوق جامع البنات تنوعًا كبيرًا في خيارات الدفايات، مما يلبي احتياجات جميع الفئات. تتوفر موديلات مختلفة تناسب الأذواق المتنوعة، مما يسهل على العملاء اختيار ما يناسبهم.

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