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اقتصاد

سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم السبت 14-12-2024 (آخر تحديث)

سعر الدولار فى البنك
سعر الدولار فى البنك المركزى

سعر الدولار، شهدت  أسعار صرف الدولار ارتفاعات ملحوظة مقابل الجنيه على مدار الأسبوع المنتهى ليسجل أعلى سعر للدولار في البنك المركزى والبنوك المصرية، بختام تعاملات الأسبوع نحو 50.91 جنيها للبيع.

اقرأ التالى: بعد سلسلة من الارتفاعات، كم وصل سعر الدولار في البنوك المصرية ؟

وترصد “فيتو” الأسعار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم.

 

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.77 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع.

اقرأ التالى: بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري حوالي 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

 

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

 كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع. 

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: الدولار وصل لكام فى البنك المركزي بتعاملات اليوم

 

اسعار الدولار اليوم 
اسعار الدولار اليوم 

 

الدولار الأميركي العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية عالميا 

الدولار الأميركي يعد العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency.

اقرأ التالى: ارتفاع كبير في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم 

 

الدولار الأمريكي العملة الرسمية في الولايات المتحدة

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وصدر بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر، كما يتولى نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد. 

اقرأ التالي: الدولار بكام النهارده، آخر تحديث في البنوك المصرية 

 

 

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