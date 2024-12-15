تباين أسعار الذهب خلال النصف الأول من ديسمبر محليا وعالميا.. توقعات رفع الفائدة الأمريكية توثر على حركة المعدن الأصفر بالأسواق.. وهذه أبرز تحركات سعر الأونصة والجنيه الذهب

شهدت اسعار الذهب على مدار أسبوعين حالة من التباين الشديد فى الاسعار على المستوى العالمى والمحلى.

اسعار الاونصة العالمية فى البورصة

حيث سجلت اسعار الاونصة العالمية فى بداية الشهر الجارى 2658 دولارا للاونصة داخل البورصة اليوم، بينما سجل فى تعاملات اليوم ما يقرب من 2675 دولارا للاونصة.

اسعار الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب فى بداية تعاملات الشهر 29520 جنيها، بينما سجل سعر الجنيه الذهب فى منتصف شهر ديسمبر نحو30450 جنيها.

اسعار الذهب خلال اسبوعيين على مستوى الجرامات المختلفة سجلت هى الاخرى زيادة ملحوظة فى الاسعار.

أسعار الذهب عيار 21 و24 داخل الاسواق

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3691 جنيها فى بداية الشهر حتى صل 3810 جنيها فى تعاملات اليوم السبت.

بلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 4217 جنيها فى بداية الشهر قبل ان تصل الى 4353 جنيها بحلول منتصف الشهر.

اسعار الذهب العالمية فى البورصة اليوم

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا أسبوعيا، لتنهي سلسلة خسائر امتدت لأسبوعين، وجاء ذلك بعد رفع المستثمرين لتوقعاتهم هذا الأسبوع بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 2025 ارتفاعا أسبوعيا طفيف بنسبة 0.6 بالمئة، وذلك رغم تراجعها في تداولات الجمعة بنسبة 1.25 بالمئة، أو 33.6 دولار، لتصل إلى 2675.8 دولارا للأونصة.

واستقر مؤشر الدولار، والذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، عند 106.98 نقطة.

توقعات خفض الفائدة الايام القادمة

تتوقع الأسواق بنسبة 97.5 بالمئة أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع الذي يبدأ الثلاثاء المقبل،

توقعات بنك جولدمان ساكس

وكان بنك "جولدمان ساكس" قد توقع أن ترتفع أسعار الذهب إلى مستوى 3 آلاف دولارا للأونصة بحلول نهاية عام 2025.

وقال البنك في مذكرة إن ارتفاع الذهب سيحدث حتى لو استمرت قيمة الدولار الأميركي في الارتفاع.

وقال محللون في "جولدمان ساكس"، الأربعاء الماضى، إن الأسواق قد تشهد زيادات في كل من أسعار الذهب وقيمة الدولار في عام 2025، بسبب خفض أسعار الفائدة وعدم اليقين المتزايد.

طرق الاستثمار فى الذهب بمبالغ محدودة

اما عن طرق الاستثمار بمبالغ صغيرة فقد اكد نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، إن استثمار مبالغ مالية صغيرة في حدود 10 آلاف جنيه وارد فى قطاع الذهب.

وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق فى تصريحات خاصة، أن لجوء المواطنين إلى حفظ قيمة أموالهم في الذهب في ظل ارتفاع معدلات التضخم أمر طبيعي، وبقيمة 10 آلاف جنيه يمكن شراء بعض التعليقات الذهبية التى يمكن ربطها فى السلاسل بهذا المبلغ.

ولفت إلى أن هناك بعض السبائك الصغيرة والتي تصل إلى 1 و2 جرام للاستثمار بمبالغ مالية صغيرة.

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