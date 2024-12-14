غرفة صناعة الجلود تطالب بتخصيص وحدات لأعضائها بمدينة الروبيكي

قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية إن الغرفة ستتقدم بمذكرة للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لتخصيص وحدات بمدينة الجلود بالروبيكي لأعضاء الغرفة.

يأتي ذلك عقب المؤتمر الموسع الذي نظمه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للإعلان عن الطرح الأول للمرحلة الثالثة بالروبيكي بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة، وجمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود وكبرى شركات الجلود المحلية والعالمية.

السمالوطي: الغرفة تلقت 22 طلبًا للحصول على مصانع بالطرح الجديد

وأضاف السمالوطي أن الغرفة تلقت خلال الأيام القليلة الماضية طلبات من 22 عضو بالغرفة للحصول على وحدات صناعية في الطرح الأول للمرحلة الثالثة بالروبيكي والخاصة بصناعة المنتجات الجلدية والصناعات المكملة.

وأشار إلى أن الوحدات المطروحة ستكون أنشطتها متنوعة ما بين صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الإنتاج.

مدينة الروبيكي للجلود أصبحت نموذجًا يحتذى به في الدول العربية والأفريقية

وأكد رئيس غرفة صناعة الجلود أن مدينة الروبيكي هي الأمل لقطاع صناعة الجلود حيث أنها بدخول المرحلة الجديدة ستصبح مدينة متكاملة تساعد على تحقيق التكامل الصناعي حيث أنها ستضم المدابغ ومصانع الأحذية والمصنوعات الجلدية والصناعات المكملة، مما يساهم في تطوير هذه الصناعة العريقة ويزيد من قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا وزيادة صادرات القطاع.

وتابع: "أصبحت مدينة الروبيكي للجلود نموذجًا يحتذى به من الدول العربية والأفريقية، وانا فخور جدًا بتواجدي في هذه المدينة حيث أنني أعمل بالمجال منذ أكثر من 40 عاماُ وسافرت دول أوروبية وعربية وشرق آسيا ولم أرى مثل هذا الصرح العظيم الذي سيساعد في إحداث نقلة حقيقية في القطاع خلال الفترة المقبلة".

ودعا السمالوطي صناع الجلود في مصر للتكاتف والمساهمة في إنجاح هذا المشروع القومي وتحقيق الهدف بزيادة صادرات القطاع والوصول بمنتجاته للعالمية، مشيرا إلى أن التسهيلات التي قدمتها الحكومة في السداد للمصنعين مميزة جدًا وتساعد الصناع في الحصول على الوحدات المطروحة.

وكانت شركة القاهرة للاستثمار والتطوير برئاسة الدكتورة ناهد يوسف قد أعلنت طرح 43 مصنع كامل التجهيزات بنظام التمليك في الطرح الأول للمرحلة الثالثة من مدينة الروبيكي للجلود عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وتتمتع تلك المصانع بكافة الخدمات والمرافق والتجهيزات اللازمة، على أن يتم فتح باب السحب والتقدم بالكراسات إلكترونيا في الفترة من 11 – 25 ديسمبر الجاري.

وقدمت الشركة تسهيلات مالية للحصول على المصنع حيث يقوم المستثمر بدفع 25% من سعر المصنع ويتم منحه فترة سماح سنة من الأقساط وسداد الباقي على أقساط متساوية تصل حتى 5 سنوات، وبفائدة سنوية 10% فقط وذلك بالتعاون مع مجموعة من البنوك.

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