لم يشهده منذ شهر، قفزة مفاجئة في سعر الدولار بعد توقعات الفائدة الأمريكية

سعر الدولار، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الجمعة ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر، وسط رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل قبل أن يتريث إزاء المزيد من التخفيضات.

وتلقى الدولار دعمًا أيضًا مقابل اليورو والفرنك السويسري عقب خفض أسعار الفائدة من بنكيهما المركزيين في يوم الخميس، وكذلك مقابل الين وسط تكهنات بأن بنك اليابان سيتخلى عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

مؤشر الدولار

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل اليورو والين وعملات أخرى إلى 107.05 للمرة الأولى منذ 26 نوفمبر.

وزاد المؤشر بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

سعر الفائدة الأمريكي

ويكاد يجمع المتداولون على أن المركزي الأمريكي سيخفض الفائدة في الاجتماع المقبل، إلا أن أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي تظهر توقعات بواقع 21 بالمئة فقط بخفض آخر في يناير.

وارتفع الدولار 0.19 بالمئة إلى 152.935 ين بحلول الساعة 01.32 بتوقيت جرينتش. وكان لامس أعلى مستوى له منذ 27 نوفمبر عند 152.965.

واستقرت العملة الأمريكية عند 0.89235 فرنك بعد ارتفاع بنسبة 0.93 بالمئة ليلة الخميس عقب خفض البنك الوطني السويسري المفاجئ لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع 1.6 بالمئة، وهو أفضل أداء له منذ سبتمبر.

وشهد اليورو تغيرا طفيفا عند 1.0464 دولار بعد انخفاضه 0.27 بالمئة ليلة الخميس، ليواصل التراجع لليوم الخامس. وانخفض بنحو واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وخفض البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وأبقى الباب مفتوحا أمام المزيد من التيسير في المستقبل مع اقتراب التضخم من المستهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وانخفض الجنيه الإسترليني قليلا إلى 1.2665 دولار.

كما نزل اليوان الصيني إلى 7.2811 للدولار في التعاملات الخارجية، ليظل تحت ضغط بعد أن ذكرت رويترز أن بكين تدرس السماح لعملتها بالهبوط أكثر لمواجهة تأثير أي حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6365 دولار، ويتجه نحو أدنى مستوى له في أكثر من عام الذي سجله يوم الأربعاء بعدما تخلى عن كل التعافي الذي شهده يوم الخميس على خلفية بيانات عمل أقوى من المتوقع.

وعلى صعيد العملات المشفرة، استقر بتكوين عند 99454 دولارا ولا يزال يحوم حول مستوى 99500 دولار بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 103649 دولارا في الخامس من ديسمبر.

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