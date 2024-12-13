الجمعة 13 ديسمبر 2024
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اقتصاد

بعد سلسلة من الارتفاعات، كم وصل سعر الدولار في البنوك المصرية؟

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار، شهدت أسعار صرف الدولار ارتفاعات ملحوظة مقابل الجنيه على مدار الأسبوع المنتهى ليسجل أعلى سعر للدولار في البنك المركزى بختام تعاملات الأسبوع 50.91 جنيه للبيع.  

وترصد “فيتو” الأسعار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.77 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم 
سعر الدولار اليوم 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري حوالي 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

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سعر الدولار 
سعر الدولار 

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سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

 كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع. 

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سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

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اسعار الدولار 
اسعار الدولار 

ماذا تعرف عن الدولار؟

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وصدر بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر، كما يتولى نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد. 

الدولار 
الدولار 

لماذا أصبح الدولار عملة احتياطي عالمي مهمة؟

وأصبح الدولار الأمريكي عملة احتياطي عالمي مهمة بعد الحرب العالمية الأولى، وحل محل الجنيه الإسترليني في صدارة العملات الاحتياطي العالمية بموجب اتفاق بريتون وودز قرب نهاية الحرب العالمية الثانية ليصبح الدولار أوسع العملات استعمالًا في المعاملات العالمية.

 

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