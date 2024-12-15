الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية صباح الأحد 15 ديسمبر 2024

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار، شهد  سعر الدولار استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر فى البنك المركزى والبنوك المصرية، ليسجل أعلى سعر للدولار في البنك المركزى والبنوك المصرية. 

اقرأ التالى: بعد سلسلة من الارتفاعات، كم وصل سعر الدولار في البنوك المصرية ؟

وترصد “فيتو” الأسعار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم.

سعر الدولار 
سعر الدولار 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

اقرأ التالى: بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي 

 حوالي 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

الدولار 
الدولار 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

 كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع. 

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: الدولار وصل لكام فى البنك المركزي بتعاملات اليوم

 

اسعار الدولار اليوم 
اسعار الدولار اليوم 

 

الدولار الأمريكي العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية عالميا 

الدولار الأمريكي يعد العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency.

الدولار 
الدولار 

اقرأ التالى: ارتفاع كبير في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم 

الدولار الأمريكي العملة الرسمية في الولايات المتحدة

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وصدر بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر، كما يتولى نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد. 

اقرأ التالي: الدولار بكام النهارده، آخر تحديث في البنوك المصرية 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الدولار اسعار الدولار اليوم سعر الدولار سعر الدولار اليوم الدولار الدولار اليوم سعر الدولار الآن سعر الولار في البنك الاهلي

مواد متعلقة

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

4365 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم السبت 14-12-2024 (آخر تحديث)

تراجع أسعار الذهب بالصاغة مساء اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

بعد سلسلة من الارتفاعات، كم وصل سعر الدولار في البنوك المصرية؟

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

1643 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

الأكثر قراءة

طلاب علوم الفضاء ببني سويف الأهلية في زيارة لهيئة الاستشعار

محافظ المنيا: ضبط 206 مخالفات خلال حملات تموينية مكبرة

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية صباح الأحد 15 ديسمبر 2024

انخفاض كبير في أسعار الفراخ اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

أخبار مصر: ماذا فعل الجولاني مع فتاة جميلة بدمشق، مرض غامض يصيب نجل فنان شهير، الشناوي يهدد بالرحيل، جورج وسوف يعلق على رحيل صديقه الأسد

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك والمصري في الكونفيدرالية

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

من أمريكا، عالم مصري يقترح حلًّا فعالًا لسد النهضة دون الإضرار بمصالح مصر

منوعات

المزيد

إعصار قوي يضرب كاليفورنيا ويتسبب في انقطاع الكهرباء بسان فرانسيسكو

احتفال مشترك يجمع قريتين "عدوتين" لمدة 14 عاما بسبب الحرب السورية (فيديو)

طلب تغطية شعرها دون غيرها، شاهد ماذا فعل الجولاني مع"فتاة حي المزة" بدمشق (فيديو)

حادث غامض، العثور على 12 جثة بشرية داخل مطعم هندي في جورجيا

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها، سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

بكام سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أفضل 5 أدوات استثمارية في 2025 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يخاف الرسول أن يعصي الله وهو المعصوم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 15 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 15 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية