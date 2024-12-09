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اقتصاد

وزير الاتصالات يشهد فعاليات الحفل السنوي لمعهد تكنولوجيا المعلومات

د. عمرو طلعت، فيتو
د. عمرو طلعت، فيتو

 شهد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات الحفل السنوى لمعهد تكنولوجيا المعلومات الذى عقد فى مقر المعهد بالقرية الذكية تحت عنوان "عقول مبدعة من كل مصر لمصر والعالم.. 31 عامًا من ترك الأثر". 

فعاليات حفل التخرج 

تضمنت الفعاليات  تخريج 1100 شاب وشابة من الدفعة (44) من برنامج التدريب الاحترافى الذى يستهدف إعداد كوادر رقمية فى أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات الشركات المحلية والعالمية كما تضمن الحفل استعراض انجازات المعهد على مدار 31 عامًا في إعداد جيل من رواد التكنولوجيا والمبتكرين. 


وخلال الحفل تم استعراض البرامج التدريبية المقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات؛ حيث تم خلال العام الحالي تدريب 8000 شاب من خريجى الجامعات بالإضافة إلى 23600 متدرب من طلاب الجامعات من كل المحافظات في معظم المجالات ذات الطلب فى السوق المحلى والعالمى والتى تشكل تخصصات أساسية مطلوبة في الاقتصاد الرقمى مثل: (مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، وتطوير الألعاب، والفنون الرقمية، والنظم المدمجة، والحوسبة السحابية، والبرمجيات المفتوحة والمتخصصة، ونظم موارد مؤسسية... وغيرها). 
 

وجه د. عمرو طلعت التهنئة لخريجي  معهد تكنولوجيا المعلومات، مشيدًا بما بذلوه من جهد وعمل جاد أهلهم للتخرج؛ كما أثنى على دور المعهد فى إعداد أجيال من الكفاءات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح طلعت أن الهدف من البرامج التدريبية التى يقدمها المعهد هو تأهيل الشباب وصقله بالمهارات المطلوبة للالتحاق بسوق العمل، مضيفًا أن سوق العمل العالمى يشهد حراكًا على عدة مستويات نتيجة للتطورات التكنولوجية بالغة السرعة والتى نتج عنها تطور فى كل من المهن والتخصصات المطلوبة ومصفوفة المهارات الضرورية لتمكين الشباب من النجاح فى مسارهم العملي.

أضاف أن البرامج التدريبية اتسعت لتشمل كل خريج مهما كان تخصصه أو خلفيته الأكاديمية، من أجل تحقيق الاستفادة من التكنولوجيا فى مختلف القطاعات والصناعات، مشيرا إلى أنه يتم توفير برامج تدريبية تستهدف تنمية مهارات المهنيين المستقلين لتعزيز قدراتهم وتأهيلهم للمنافسة فى سوق المحلى والعالمي؛ لافتا إلى منصة "مهارة تك" التى أطلقها المعهد من أجل التوسع فى عدد المتدربين، والوصول إلى عدد أكبر وشرائح أكثر تنوعا من الشباب لمساعدتهم على الالتحاق بفرص عمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

أشار إلى أن المنصة توفر حاليًّا 400 ساعة تدريبية متاحة لكل من يرغب من مختلف التخصصات فى الالتحاق بمسار تدريبى متكامل مؤكدًا على التطور النوعى الذى شهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليتحول من قطاع خدمي يقدم حلولًا رقمية لكى يتلقى المواطنون من خلالها الخدمات، ويقوم بإدارة وتطوير مختلف مرافق الاتصالات وشبكات الاتصالات إلى قطاع خدمى انتاجى يسهم أيضًا في توفير فرص عمل وتصدير خدمات ومنتجات للخارج. 

أكد أن القطاع هو أعلى قطاعات الدولة نموا على مدار 6 سنوات نتيجة لجهود أبناء القطاع الذين يظهرون دوما قدرة كبيرة فى استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها؛ مشيرًا إلى أن المهارات الكفاءات المصرية دائما تحظى بإشادة من قيادات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.
 

أوضح ان الوزارة والجهات التابعة لها ومن بينها المعهد مستمرة فى إتاحة المزيد من الدورات والمبادرات التدريبية فى كافة المحافظات ولمختلف المراحل العمرية ولمختلف التخصصات.

شهد الحفل تسليط الضوء على دور معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) منذ تأسيسه فى عام 1993، فى إعداد الكوادر التكنولوجية المتخصصة لدعم شركات القطاع ولتكون محفزة لجذب استثمارات شركات جديدة للسوق المصرى وبالتالى توفير فرص عمل للخريجين من مختلف أنحاء الجمهورية فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.


كما تم التطرق إلى جهود المعهد فى التوسع فى برامجه التدريبية لتلبية احتياجات الشباب المصرى والعربى مع التركيز على إقامة شراكات استراتيجية مع الشركاء من القطاعات الصناعية والأكاديمية. وتم الإشارة إلى برامج المعهد المقدمة لفئات عمرية مختلفة، بدءًا من النشء من خلال برامج متخصصة لتنمية المهارات التكنولوجية، وصولًا إلى البرامج الصيفية المخصصة لطلبة الجامعات والخرجين من مختلف الجامعات المصرية. 

بالإضافة إلى البرامج التدريبية المقدمة على منصة "مهارة-تك" التي توفر محتوى تعليميًّا رقميًّا مجانيًّا بجودة عالية، مما يدعم التعلم المستمر فى التخصصات التكنولوجية من أى مكان وفي أى وقت.

وفى سياق متصل؛ أجرى د. عمرو طلعت  جولة داخل ملتقى التوظيف الذى نظمه المعهد على هامش فعاليات الحفل بمشاركة عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات. حيث عقد حوارات مع الشباب من خريجى برامج معهد تكنولوجيا المعلومات، كما اطلع على منتجات وحلول تكنولوجية ابتكرها خريجى المعهد.

واستمع الوزير إلى ممثلي الشركات المشاركة فى الملتقى للتعرف على انطباعاتهم حول الشباب المتقدم للوظائف، من خريجى معهد تكنولوجيا المعلومات، وأشادت الشركات بما شهدته من كفاءات ومهارات لدى الشباب.

ومن جانبها، أشارت د. هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات إلى أن الملتقى هو أحد آليات التواصل مع شركاء القطاع فى التخصصات المختلفة التى تعكس نبضًا متجددًا لاحتياجات السوق، يستفيد بها المعهد لتنعكس على تصميم البرامج التدريبة وتخطيطها وتنفيذها، وأيضا للمساهمة كمًا وكيفًا للوفاء لتلك الاحتياجات المتسارعة الطلب على المدى القريب والمتوسط.

تمكين الشباب المصرى 

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قالت د. هبة صالح: "إننا نفخر فى المعهد بالدور الذى نقوم به فى تمكين الشباب المصرى من مختلف المحافظات، بما فى ذلك المناطق الحدودية والنائية، من اكتساب المهارات التقنية التى تؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل المحلى والعالمي. نحن ملتزمون بتطوير برامج تدريبية مبتكرة تلبى احتياجات العصر الرقمي، مع التركيز على تعزيز فرص العمل الحر ودعم تحقيق التنمية المستدامة. هدفنا هو أن يكون المعهد منصة تكنولوجية رائدة تساهم فى بناء مستقبل أكثر إشراقًا لأبناء الوطن."

حضر فعاليات الحفل، المهندسة  غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، واللواء توفيق مختار مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وسامر سعيد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود. عبد المنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.

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