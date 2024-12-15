إعلام عبري: نشر حواجز واستدعاء قوات التدخل السريع بسبب إنذار أمني بالقدس

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، بانطلاق إنذارات أمنية بمنطقة القدس المحتلة.

وقالت وسائل الإعلام العبرية: إن سلطات الاحتلال نشرت حواجز بالمدينة، واستدعت قوات التدخل السريع.

إصابة عدة أشخاص جراء إطلاق نار استهدف حافلة في القدس

ويوم الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة عدة أشخاص جراء إطلاق نار استهدف حافلة في مستوطنة بيتار عيليت جنوبي القدس.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن "هجومًا وقع بالقرب من بيتار عيليت، حيث تشير التقارير الأولية إلى إطلاق نار على حافلة كانت متجهة إلى القدس، واستمرت في القيادة حتى حاجز الأنفاق".

وأشارت القناة إلى "تعطيل حركة المركبات قرب موقع إطلاق نار عند حاجز النفق جنوب القدس لملاحقة المنفذين".

وأضافت آنذاك: "من غير الواضح ما إذا كان إطلاق النار على حاجز النفق هو عملية منفردة أو من جانب خلية".

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن الجيش يطوّق منزلا في بيت لحم للاشتباه باحتماء منفذ عملية إطلاق النار فيه.

من جهتها، قالت نجمة داوود الحمراء في بيان: "هناك 4 مصابين في مكان الحادث، بينهم حالة خطيرة"، مضيفةً أن "الشرطة تجري عملية مطاردة للمشتبه فيه".

عملية إطلاق النار على حافلة على شارع رقم 60 بالقرب من بيت جالا

وقال الناطق بلسان نجمة داود الحمراء في تحديث حول عملية إطلاق النار على حافلة على شارع رقم 60 بالقرب من بيت جالا: «إن المسعف في نجمة داود الحمراء إلهي سوفير وكبير الأطباء في نجمة داود الحمراء ياكوف غرينوالد ذكروا أنهم وصلوا سريعا إلى مكان الحادث».

وبحسب المتحدث باسم نجمة داوود أصيبت امرأة (40 عامًا) برصاصة في أطرافها، وكانت بكامل وعيها ووصفت حالتها بالمتوسطة، وتم نقلها إلى مستشفى شعاري تسيديك، وتم إخلاء مكان الحادث ويتم تقديم العلاج الطبي لعدد من الإصابات الخفيفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.