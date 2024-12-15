الأحد 15 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

إعلام عبري: نشر حواجز واستدعاء قوات التدخل السريع بسبب إنذار أمني بالقدس

شرطة الاحتلال، فيتو
شرطة الاحتلال، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، بانطلاق إنذارات أمنية بمنطقة القدس المحتلة.

وقالت وسائل الإعلام العبرية: إن سلطات الاحتلال نشرت حواجز بالمدينة، واستدعت قوات التدخل السريع.

إصابة عدة أشخاص جراء إطلاق نار استهدف حافلة في القدس

ويوم الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة عدة أشخاص جراء إطلاق نار استهدف حافلة في مستوطنة بيتار عيليت جنوبي القدس.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن "هجومًا وقع بالقرب من بيتار عيليت، حيث تشير التقارير الأولية إلى إطلاق نار على حافلة كانت متجهة إلى القدس، واستمرت في القيادة حتى حاجز الأنفاق".

وأشارت القناة إلى "تعطيل حركة المركبات قرب موقع إطلاق نار عند حاجز النفق جنوب القدس لملاحقة المنفذين".

وأضافت آنذاك: "من غير الواضح ما إذا كان إطلاق النار على حاجز النفق هو عملية منفردة أو من جانب خلية".

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن الجيش يطوّق منزلا في بيت لحم للاشتباه باحتماء منفذ عملية إطلاق النار فيه.

من جهتها، قالت نجمة داوود الحمراء في بيان: "هناك 4 مصابين في مكان الحادث، بينهم حالة خطيرة"، مضيفةً أن "الشرطة تجري عملية مطاردة للمشتبه فيه".

 

عملية إطلاق النار على حافلة على شارع رقم 60 بالقرب من بيت جالا

وقال الناطق بلسان نجمة داود الحمراء في تحديث حول عملية إطلاق النار على حافلة على شارع رقم 60 بالقرب من بيت جالا: «إن المسعف في نجمة داود الحمراء إلهي سوفير وكبير الأطباء في نجمة داود الحمراء ياكوف غرينوالد ذكروا أنهم وصلوا سريعا إلى مكان الحادث».

وبحسب المتحدث باسم نجمة داوود أصيبت امرأة (40 عامًا) برصاصة في أطرافها، وكانت بكامل وعيها ووصفت حالتها بالمتوسطة، وتم نقلها إلى مستشفى شعاري تسيديك، وتم إخلاء مكان الحادث ويتم تقديم العلاج الطبي لعدد من الإصابات الخفيفة.

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القدس سلطات الإحتلال نجمة دواود القدس المحتلة مستوطنة بيتار عيليت جنوبي القدس نجمة داوود الحمراء

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