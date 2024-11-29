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خارج الحدود

إذاعة الاحتلال: محاولة لإطلاق نار تجاه قوة إسرائيلية قرب مدينة الخليل

الاحتلال،فيتو
الاحتلال،فيتو

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، محاولة لتنفيذ عملية إطلاق نار تجاه قوة إسرائيلية قرب مدينة الخليل.

وشهدت مستوطنة أرئيل شمال الضفة الغربية اليوم الجمعة، عملية إطلاق نار استهدفت حافلة ركاب إسرائيلية، ما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص، بينهم ثلاثة في حالة خطرة، وفق ما أفاد به جهاز الإسعاف الإسرائيلي.

تفاصيل العملية

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العملية نفذها مهاجمان، حيث تم "تحييد" أحد المنفذين، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية تطارد المنفذ الثاني. 

وأظهرت الصور الأولية أن المهاجم أطلق النار من مقدمة الحافلة، فيما تم نقل المصابين بواسطة مروحيات إلى مستشفيات داخل الخط الأخضر.

وتعتبر مستوطنة أرئيل واحدة من أكبر المستوطنات في شمال الضفة الغربية ويقطنها آلاف المستوطنين، ما يجعلها هدفًا متكررًا للهجمات.

إصابات بين الجنود في حادث ارئيل

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، منها صحيفة يديعوت أحرونوت، أن من بين المصابين عددًا من الجنود الإسرائيليين، ما يزيد من حساسية العملية وتأثيرها الأمني.

ردود الفعل الميدانية على حادث ارئيل

في تطور ميداني متزامن، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بالتعاون مع كتائب القسام، استهداف خطوط إمداد القوات الإسرائيلية شرق جباليا بقذائف هاون من العيار الثقيل، في تصعيد ملحوظ على جبهة غزة.

وفي الضفة الغربية، أفادت تايمز أوف إسرائيل بتدخل الإسعاف الإسرائيلي بعد إطلاق نار إضافي عند مفترق جيتي أفيسار قرب مستوطنة أرئيل، دون تأكيد على وجود إصابات أخرى.

استنفار أمني في المنطقة

تشهد المنطقة استنفارًا أمنيًا مكثفًا، حيث تقوم القوات الإسرائيلية بعمليات تمشيط وملاحقة واسعة للمنفذ الثاني، وسط حالة من التأهب تحسبًا لتكرار الهجمات.

تأتي هذه العملية في ظل تصاعد التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما ينذر بمزيد من التصعيد خلال الأيام المقبلة.

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