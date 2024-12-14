أخبار الاقتصاد اليوم: وزير الاستثمار يلتقي مع ممثلي 40 شركة أمريكية.. انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. 930 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفيرة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، اجتماعًا افتراضيًا بمشاركة أكثر من 60 مشاركا من بينهم أكثر من 40 شركة أمريكية تعمل في 27 ولاية، حيث تم استعراض مقومات الاستثمار فى السوق المصري والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي الرعاية الصحية والأدوية.

سجلت أسعار اللحوم انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق اليوم السبت؛ وتراوحت الانخفاضات ما بين 3 جنيهات و25 جنيها في الكيلو؛ وذلك على عكس تعاملاتها أمس التي سجلت خلاله ارتفاعات ملحوظة في الأسعار وصلت لـ 77.5 جنيه في الكيلو؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ارتفع سعر الجنيه الذهب على مدار الأسبوعين الماضيين من شهر ديسمبر الجارى بصورة ملحوظة داخل الأسواق المحلية وتعد الجنيهات والسبائك وصناديق الاستثمار من أفضل أدوات الاستثمار فى الفترة الأخيرة.

قدمت المحال التجارية تخفيضات على أسعار الدفايات الحريمي تصل لـ 25% على بعض القطع، بالتزامن مع موسم الشتاء، الذي تهتم خلاله السيدات بشراء الملابس الدفاية للشعور بالدفء مع اشتداد برودة الطقس.

“فيتو” تستعرض سعر الدفايات الحريمي في الأسواق، التي تشمل الأطقم والقطع الفردية، بخلاف البونشو والجواكيت البطانية، فضلًا عن الجوارب والمعاصم

تشارك في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية ولأول مرة سيدات حلايب وشلاتين، وذلك من خلال جناح مميز لعرض منتجات تراثية وبدوية مشغولة يدويا صديقة للبيئة، تعبر عن تراث أرض الجنوب.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على إشراك الحرفيين والفنانين من المناطق الحدودية في أكبر ملتقى إقليمي للحرف اليدوية والتراثية باعتبارهم أكثر احتياجا للخدمات التسويقية،

كشف الخبير الاقتصادي بلال شعيب، مفاجأة عن حجم فوائد الديون الخارجية التي سددتها الدولة خلال عامي 2023 و2024.

وأكد “شعيب”: أن الدولة نجحت في سداد حوالي 65 مليار دولار فوائد ديون خارجية خلال عامي 2023 و2024، موضحًا أن سداد هذه المبالغ الكبيرة خلال عامين يعطي رسالة إيجابية للعالم على قدرة مصر في سداد التزاماتها المالية.

بلغ إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع المنقضي نحو 521.6 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 477,7 مليون ورقة منفذة على 558 ألف عملية.



واستحوذت الأسهم على 4.38 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات/ أذون نحو 95.62 % خلال الأسبوع.

قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية إن الغرفة ستتقدم بمذكرة للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لتخصيص وحدات بمدينة الجلود بالروبيكي لأعضاء الغرفة.

يأتي ذلك عقب المؤتمر الموسع الذي نظمه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للإعلان عن الطرح الأول للمرحلة الثالثة بالروبيكي بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة، وجمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود وكبرى شركات الجلود المحلية والعالمية.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية؛ لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.

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