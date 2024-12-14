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اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف عن أعلى مدفوعات لـ فوائد ديون سددتها مصر خلال عامين

الديون الخارجية،
الديون الخارجية، فيتو

الديون الخارجية، كشف الخبير الاقتصادي بلال شعيب، مفاجأة عن حجم فوائد الديون الخارجية التي سددتها الدولة  خلال عامي 2023 و2024.

 

فوائد ديون سددتها مصر 

وأكد “شعيب”: أن الدولة  نجحت في سداد حوالي 65 مليار دولار فوائد ديون خارجية خلال عامي 2023 و2024، موضحًا أن سداد هذه المبالغ الكبيرة خلال عامين يعطي رسالة إيجابية للعالم على قدرة مصر في سداد التزاماتها المالية.

 

تردي الأوضاع الاقتصادية في العالم

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “المحاور” الذي يقدمه فهمي بهجت بقناة “الشمس”، إلى أن هناك حالة من تردي الأوضاع الاقتصادية تضرب العالم كله حيث نجد الصين تعاني من تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، لذلك قامت الأوبك بخفض الإنتاج للحفاظ على مستويات سعرية مناسبة.

 

وزير المالية: نعمل على استراتيجية لخفض الديون الداخلية والخارجية (فيديو)

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معدلات التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية

وأشار إلي أن دول العالم أجمع تتعرض لأزمة اقتصادية وهو ما يؤثر سلبا على الاقتصادي المصري، وكان من تداعيات ذلك ارتفاع معدل التضخم إلى 40% قبل أن ينخفض مؤخرا إلى 25%.

 

وزير المالية: استراتيجية لخفض الديون الداخلية والخارجية

وقال أحمد كجوك وزير المالية: إن هناك عدة أولويات تركز عليها وزارة المالية الفترة المقبلة، ويأتي من أبرزها المشاركة مع القطاع الخاص لتقديم تسهيلات كبيرة على قطاع الأعمال والمواطنين، ومنها المنظومة الضريبية.

وأضاف كجوك، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي “الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد”: “نسعى لأن تكون السياسات المالية أكثر انفتاحا، والمبادرات المؤثرة على الاقتصاد المصري، عبر تطبيق مستهدفات فعالة تعود على الاقتصاد بإيجابية”.

وتابع: “إننا نعمل على استراتيجية لخفض الديون الداخلية والخارجية، وهي من الأولويات القصوى التي نستهدفها على المستوى متوسط الأجل”.

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