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اقتصاد

22.4 مليار دولار قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال عام 2025

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

 كشف تقرير الوضع الاقتصادي الخارجي الصادر عن البنك المركزي المصري أن قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال عام 2025، تبلغ نحو 22.4 مليار دولار.

 

ويأتي ذلك في إطار مبدأ الشفافية التي يتبعها البنك المركزي في عرض الأرقام المالية وتعزيز توضيح عملية الانتظام في سداد الأقساط والفوائد.

 

وبحسب التقرير جددت دولة الكويت وديعة بقيمة 2 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، لمدة عام واحد، وفقًا للبيانات الصادرة عن تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، ووفقا للتقرير الوديعة تم تجديدها حتى أبريل 2025 من أبريل 2024 الماضي.

 

ومن جانب آخر اعتمد البنك المركزي المصري في نوفمبر 2024 اتفاقية مشاركة البنك في نظام الدفع والتسوية الأفريقي PAPSS، وذلك في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم العلاقات المصرفية على المستوى الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية.

 

نظام الدفع والتسوية الأفريقي

 ويساهم نظام PAPSS - التابع لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي "Afreximbank" - في تيسير تنفيذ المدفوعات والتحويلات التجارية عبر الحدود مع خفض التكلفة والزمن اللازمين لتنفيذها، مما يمثل خطوة واعدة جديدة نحو تدعيم الروابط الاقتصادية التاريخية والتوسع في حركة التجارة المتبادلة بين مصر والدول الإفريقية. 

 

وقال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري: إن توقيع اتفاقية مشاركة البنك المركزي المصري بالنظام الجديد يأتي في إطار حرص جمهورية مصر العربية على تحقيق التواصل التجاري والاقتصادي المطلوب مع دول العالم المختلفة وخاصة الدول الإفريقية، ونتاجًا للتواصل والتعاون المستمر بين البنك المركزي المصري والبنوك المركزية الإفريقية

 

وأوضح نائب المحافظ أن المزايا العديدة التي يتيحها نظام الدفع والتسوية الإفريقي من شأنها أن تحفز البنوك العاملة في مصر والبنوك الإفريقية على الاشتراك في النظام والتوسع في المعاملات المالية فيما بينها، حيث يضم النظام في عضويته (14) بنكًا مركزيًا لدول (نيجيريا – غانا – ليبيريا - جمهورية غينيا – جامبيا - سيراليون – جيبوتي – زيمبابوي - زامبيا -كينيا – رواندا – مالاوي - تونس - جزر القمر) بالإضافة إلى أكثر من 50 بنكا تجاريا.

 

 وتابع: وأبدت العديد من البنوك العاملة في مصر اهتمامها ورغبتها في الاشتراك بنظام الـ PAPSS، وبموجب الاتفاقية سيتولى البنك المركزي المصري الإشراف على اشتراك البنوك العاملة في مصر بالنظام.

 

تعزيز حجم التبادل التجاري بين مصر وإفريقيا

 ومن المتوقع أن يساهم النظام الجديد في تعزيز حجم التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية وقارة إفريقيا وتوطيد العلاقات الاقتصادية المصرية مع الدول الإفريقية، كما سيساعد على تحقيق التكامل المالي بين دول القارة الإفريقية، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على توفير العملات الأجنبية من خلال آلية تسوية صافي المعاملات المتبادلة بين الدول المشاركة.

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