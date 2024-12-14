سيدات حلايب وشلاتين في معرض تراثنا: ننتج مشغولات بدوية صديقة للبيئة تناسب جميع الأذواق

تشارك في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية ولأول مرة سيدات حلايب وشلاتين، وذلك من خلال جناح مميز لعرض منتجات تراثية وبدوية مشغولة يدويا صديقة للبيئة، تعبر عن تراث أرض الجنوب.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على إشراك الحرفيين والفنانين من المناطق الحدودية في أكبر ملتقى إقليمي للحرف اليدوية والتراثية باعتبارهم أكثر احتياجا للخدمات التسويقية،

وقال: إن ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يولي الحرفيين والحرفيات من أصحاب المهن اليدوية اهتماما بالغا لتعزيز مشروعاتهم، والحفاظ على استقرارها وتعزيز فرصها في النمو والتطور ، واستيعاب المزيد من فرص العمل لأهالي وفتيات تلك المناطق.

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مشاركة سيدات حلايب وشلاتين بواقع 8 عارضات في جناح مميز في المعرض

وأوضح رحمي أنه تقرر مشاركة سيدات حلايب وشلاتين بواقع 8 عارضات في جناح مميز في المعرض لعرض إنتاج مئات الفتيات، واللاتي يعتمدن على إنتاج المشغولات اليدوية باعتبارها حرفة أصيلة في المنطقة توفر لهم دخل مناسب ومستقر.

وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن مشاركة سيدات حلايب وشلاتين في معرض تراثنا يعزز من فرصهن في فتح آفاق تسويقية جديدة في السوق المحلي وكذلك التصدير،

حيث يستقبل المعرض آلاف من الزوار المصريين والعرب والأجانب على مدار فترة انعقاده في تجربة تسوق ثرية ومتنوعة، مشيرا إلى أن جناح خدماتنا الخاص بجهاز تنمية المشروعات يعمل على إتاحة مختلف أنواع الدعم الفني والتمويلي والتسويقي للجناح من أجل توفيق أوضاعهن وتمهيدا لتعظيم استفادتهن من الخدمات التي تقدمها الدولة لأصحاب الحرف اليدوية وخاصة السيدات في المناطق الأكثر احتياجا للخدمات التسويقية.

من جانبها قالت عائشة مصطفى إحدى العارضات المشاركات في جناح حلايب وشلاتين: إن حرفة شغل المنتجات اليدوية لها أهمية كبيرة بين فتيات حلايب وشلاتين، حيث يعمل مع كل عارضة مئات من الفتيات على مدار العام لتلبية احتياجات الزبائن من المنتجات التراثية التي تعكس التراث البدوي، والتي تلقى رواجا كبيرا بالنسبة للمصريين والأجانب.

وأضافت: أنها تعمل بداية بتدريب الفتيات في مشغل صغير ويتم تدريبهن على التصميمات المطلوبة، وذلك قبل توفير المواد الخام لهن، ثم تبدأ كل فتاة في العمل من منزلها لتوفير الطلبيات، مشيرة إلى أن ذلك يتم مقابل دخل مناسب شهري ومستقر على مدار العام ويعتمد عليه الفتيات بشكل أساسي في الاستعانة على الاحتياجات الحياتية.

من جانبها قالت كريمة سعيد إحدى العارضات إن المنتجات المعروضة تعكس ثقافة الأجداد في حلايب وشلاتين منذ القدم، والتي كانت تستخدمها السيدات في الزينة وفي حفظ الطعام وتزيين البيوت، مشيرة إلى أنه تم تطوير المنتجات والمشغولات بلمسة عصرية في الفترة الأخيرة وذلك لتناسب جميع الأذواق وخاصة أذواق فتيات الجامعة في المناطق الحضرية والمدن الكبيرة.

أشارت كريمة إلى أن جميع المنتجات المعروضة صديقة للبيئة ومشغولة من خامات طبيعية 100 % من الجلد الطبيعي المدبوغ يدويا وكذلك من الخوص والخرز والصدف، مؤكدة على سعادتها في المشاركة لأول مرة في معرض تراثنا لما لها من أهمية في تسويق منتجاتها لزوار المعرض.

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