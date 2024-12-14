السبت 14 ديسمبر 2024
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اقتصاد

وزير الاستثمار وسفيرة واشنطن يعقدان لقاءا موسعا مع ممثلي 40 شركة أمريكية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفيرة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة  الأمريكية بالقاهرة، اجتماعًا افتراضيًا بمشاركة أكثر من 60 مشاركا من بينهم أكثر من 40 شركة أمريكية تعمل في 27 ولاية، حيث تم استعراض مقومات الاستثمار فى السوق المصري والفرص الاستثمارية المتاحة  في قطاعي الرعاية الصحية والأدوية.

 

الجهود المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية

 واستعرض المهندس حسن الخطيب، الجهود المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن الدولة نفذت خلال العقد الماضى عدد كبير من مشروعات تطوير البنية التحتية، والتى ساهمت فى تهيئة مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

الرعاية الصحية أحد أهم القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة

 وقال  وزير الاستثمار إن قطاع الرعاية الصحية والأدوية يمثل أحد أهم القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة خلال المرحلة  الحالية، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف مضاعفة عدد الأسرة في المستشفيات من 142 ألفًا إلى 300 ألف سرير، مع تعزيز استثمارات القطاع الخاص في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

 

حسن الخطيب: مصر وجهة استثمارية استراتيجية للشركات الأمريكية في الرعاية الصحية والأدوية

 وأشار «الخطيب» إلى أن موقع مصر الإستراتيجي واتفاقياتها التجارية مع عدد كبير من الأسواق  يجعلها محورا رئيسيا للوصول إلى أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

 

وأوضح  أن مصر تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مع التركيز على السياسات الاقتصادية التي تشمل مرونة سعر الصرف، وتخفيض الضرائب، وتبسيط الإجراءات التجارية.

 

 

السفيرة الأمريكية تؤكد أهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين

 ومن جانبها أكدت السفيرة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة أهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأشارت  إلى أن هذا اللقاء يعد  استكمالًا لما تم بحثه مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية والتجارية خلال اجتماع اللجنة الإقتصادية المشتركة في سبتمبر الماضي.

وأضافت «هيرو» ان قطاع الرعاية الصحية في مصر يوفر فرصًا استثمارية واعدة تتراوح قيمتها  بين 30 و40 مليار دولار في مجال البنية التحتية للمستشفيات بحلول عام 2025، معربة عن املها أن تكون الشركات الأمريكية شريكًا رئيسيًا في هذه المشروعات.

وبدورها  أشارت  إيمي هولمان، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية والتجارية،  إلى الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر بفضل موقعها الاستراتيجي والإصلاحات التنظيمية التي تُحسن مناخ الاستثمار.

 

 

ولفتت  إلى أن مصر تقدم فرصة استثنائية للشركات الأمريكية لاستخدامها كقاعدة للتصدير إلى أوروبا وأفريقيا بفضل اتفاقيات التجارة الحرة والبنية التحتية المتطورة.

واستعرض اللقاء عدد من التساؤلات حول فرص  إنشاء مستشفيات خاصة في مصر، حيث يمتلك  القطاع الخاص حوالي 30% من المستشفيات، ويُسمح بإنشاء مستشفيات خاصة من خلال شراكات أو استثمارات مباشرة.
كما تضمنت التساؤلات  فرص التوسع في خدمات الصحة الرقمية، حيث ان هناك طلب متزايد على خدمات الصحة الرقمية، ويمكن للشركات الأمريكية المشاركة في تطوير هذا القطاع بالتعاون مع وزارة الصحة والقطاع الخاص.

وتضمن أيضا تساؤلات حول إمكانيات إيجاد شركاء محليين في قطاع الرعاية الصحية، حيث يمكن التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار (GAFI) لتحديد الشركاء المناسبين.

وشهد الاجتماع اهتمامًا كبيرًا من الشركات الأمريكية، حيث أعرب العديد من المشاركين عن تطلعهم لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر والاستفادة من النمو المستدام الذي يشهده الاقتصاد المصري.


شارك فى اللقاء  حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،  والوزير  المفوض التجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، الى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المصرية.

 

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وزير الاستثمار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مهندس حسن الخطيب حسن الخطيب

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