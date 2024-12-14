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اقتصاد

930 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال الأسبوعين الماضيين

اسعار الجنيه الذهب
اسعار الجنيه الذهب فيتو

ارتفع سعر الجنيه الذهب على مدار الأسبوعين الماضيين من شهر ديسمبر الجارى بصورة ملحوظة داخل الأسواق المحلية وتعد الجنيهات والسبائك وصناديق الاستثمار من أفضل أدوات الاستثمار فى الفترة الأخيرة.

 

أسعار الجنيه الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب فى بداية تعاملات الشهر 29520 جنيها، بينما سجل سعر الجنيه الذهب فى منتصف شهر ديسمبر نحو 30450 جنيه، وبذلك سجل الجنيه الذهب زيادة بحوالي 930 جنيها خلال الأسبوعين الماضيين.

 

ما هي صناديق الاستثمار في الذهب؟


تمثل صناديق الاستثمار في الذهب التي أطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية، وعاءً استثماريًا متخصصًا للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق يتم الاكتتاب فيها من خلال البنوك وشركات مرخص لها بذلك، وذلك قبل أن يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب.

وتوفر صناديق الاستثمار في الذهب ما يُوفر فرصًا استثمارية غير تقليدية للمواطنين تُمكنهم من الحفاظ على قيمة مدخراتهم، الأمر الذي يُسهم بشكل واضح في تحويل الذهب من مجرد سلعة غير مدرة للعائد إلى أداة استثمارية يُمكن التعامل عليها بسهولة من خلال تلك الصناديق، وتحت إشراف من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية جميع حقوق المواطنين.

مميزات الاستثمار في صناديق الذهب


وأظهر تقرير مجلس الوزراء مزايا الاستثمار في صناديق الذهب، حيث تعد أن الصناديق بدائل استثمارية سهلة تراعي الشفافية والوضوح، وذلك لأن سعر الذهب يكون مُعلنًا على موقع البورصة المصرية، كما يتيح الموقع أيضًا الأسعار الاسترشادية لطلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من خام معدن الذهب.

وتتضمن المميزات أيضًا إمكانية الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشرائه من الأسواق واقتنائه وتخزينه ماديًا، وكذلك التحوط ضد مخاطر التضخم التي تشهدها البلاد من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن.

 

الاستثمار في الجنيه الذهب

ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

تعرف ايه عن الجنيه الذهب؟

ويُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

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