أخبار الرياضة اليوم، الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة باتشوكا في الإنتركونتيننتال، زيزو ولبيب يغادران للمغرب الإثنين المقبل لحضور حفل الأفضل بإفريقيا، صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

توجه عدد من لاعبي فريق ليفريول بقيادة اللاعب المصري محمد صلاح لمستشفى ألدر هاي للأطفال في ليفربول.



وارتدى لاعبو ليفربول الملابس الخاصة باحتفالات رأس السنة.

كرة اليد، فاز خالد فتحي برئاسة اتحاد كرة اليد، في انتخابات المقامة حاليا بالقاعة الرئيسية في اللجنة الأولمبية، بعد التفوق على كل من محمد الأمين وهادي فهمي المرشحين على مقعد الرئيس.

وفاز خالد ديوان بمنصب نائب الرئيس ونبيل خشبة في منصب أمين الصندوق.

فاز فريق مسار بثلاثة أهداف لهدف أمام فريق الأهلي على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية.

دوري أبطال أفريقيا، رفض مسئولو نادي بيراميدز طلب فريق الترجي التونسي خلال الاجتماع الفني لمباراة الترجي التونسي ونادي بيراميدز، الذي أقيم اليوم الجمعة بمقر نادي الترجي في العاصمة تونس، للترتيب للقاء والكشف عن كافة التجهيزات الخاصة به.



ورفض نادي بيراميدز خلال الاجتماع الفني طلبا من مسئولي استاد رادس بنقل تدريب الفريق الأخير إلى الملعب الفرعي لاستاد رادس والاكتفاء بجولة مشي على الملعب، وتمسك بيراميدز بأن يخوض التدريب بالملعب الرئيسي.

يغادر حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك رفقة أحمد مصطفى زيزو لاعب القلعة البيضاء، إلى المغرب فجر يوم الإثنين المقبل 16 ديسمبر الجاري، وذلك لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2024.

تعرض حمدي فتحي لاعب فريق الوكرة القطري إلي إصابة قوية في الرأس خلال مشاركته رفقة فريقه أمام الدحيل في المباراة التي تجمع بينهم اليوم في نصف نهائي كاس نجوم قطر.

وغادر حمدي فتحي ملعب المباراة في الدقيقة 25.

حصد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، جائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر داخل فريقه متفوقا على جميع زملائه.

جائزة أفضل لاعب في الشهر في ليفربول حصل عليها محمد صلاح للمرة الثالثة هذا الموسم؛ ليواصل النجم المصري تألقه مع الريدز.

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، عن قائمة فريقه المقرر أن تخوض منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.



وقرر أنشيلوتي ضم 26 لاعبًا، لقائمة ريال مدريد، والتي شهدتتواجد جميع اللاعبين بما فيهم المصابين، وعلى رأسهم الفرنسي كيليان مبابي، وكذلك داني كارباخال وإيدر ميليتاو ودافيد ألابا.

وصل إلى القاهرة، اليوم الجمعة، طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره المصري البورسعيدي ي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وكان مسئولو العلاقات العامة بنادي الزمالك في استقبال طاقم التحكيم بمطار القاهرة، وتم اصطحاب جميع أفراد طاقم التحكيم لفندق الإقامة ببرج العرب.

اختتم فريق النادي الأهلي اليوم الجمعة تدريباته الجماعية؛ وذلك استعدادا لمواجهة فريق باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال غدا السبت على ملعب 974 في قطر.

كشفت تقارير صحفية عن فضيحة مدوية تخص يوسوف موكوكو، لاعب بوروسيا دورتموند، والمعار إلى نيس الفرنسي هذا الموسم.



ولعب موكوكو لأول مرة مع بوروسيا دورتموند وأصبح أصغر لاعب يسارك في تاريخ الدوري الألماني.

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