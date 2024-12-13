الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رياضة

خالد فتحي رئيسا لاتحاد كرة اليد

خالد فتحي، فيتو
خالد فتحي، فيتو

كرة اليد، فاز خالد فتحي برئاسة اتحاد كرة اليد، في انتخابات المقامة حاليا بالقاعة الرئيسية في اللجنة الأولمبية، بعد التفوق على كل من محمد الأمين وهادي فهمي المرشحين على مقعد الرئيس.

وفاز خالد ديوان بمنصب نائب الرئيس ونبيل خشبة في منصب أمين الصندوق.

واكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد، المقام حاليا بالقاعة الرئيسية في اللجنة الأولمبية، ويتضمن بندا لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مهمة إدارة الاتحاد المصري لـ4 سنوات مقبلة.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية حتى الآن حضور.. هيئة من إجمالي.. هيئة لها حق الحضور والتصويت في الانتخابات.

قائمة المرشحين في انتخابات كرة اليد

وتشهد انتخابات اتحاد كرة اليد منافسة قوية على كافة المناصب، وتضم قائمة المرشحين كل من:

الرئيس: محمد الأمين - خالد فتحي - هادي فهمي

نائب الرئيس: خالد ديوان - ياسر الرملي - جابر علي

أمين الصندوق: عمرو صلاح - نبيل خشبة

العضوية: أحمد محمد - خالد السيد - عمرو الشناوي - رفعت علي، محمد سعيد - حاتم خميس - مجدي محمد - عمرو فتحي - عمر شوقي - عمرو العدل - محمد فتحي - جمال جودة - عبير عقيل، تامر العناني - وليد منير - محمد خليل - حسناء معوض - محمد جمال - حسنين شرف الدين - هشام محمد - آمال عبد العاطي - أكرم أبو ريدة.

تشكيل مجلس إدارة اتحاد كرة اليد

ويتشكل مجلس إدارة اتحاد كرة اليد طبقا للائحة من رئيس ونائب وأمين صندوق و6 أعضاء بينهم سيدة على الأقل، يتم انتخابهم في اليوم.

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كرة اليد خالد فتحي اتحاد كرة اليد الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد انتخابات كرة اليد

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