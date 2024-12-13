فضيحة مدوية تضرب أصغر لاعب في تاريخ الدوري الألماني

كشفت تقارير صحفية عن فضيحة مدوية تخص يوسوف موكوكو، لاعب بوروسيا دورتموند، والمعار إلى نيس الفرنسي هذا الموسم.

ولعب موكوكو لأول مرة مع بوروسيا دورتموند وأصبح أصغر لاعب يسارك في تاريخ الدوري الألماني.

فضحية موكوكو

وجاء ذلك بعدما أعلن جوزيف موكوكو والد اللاعب أن يوسوفا ليس نجله، وأنه لم يُولد في 20 نوفمبر 2004 في ياوندي في الكاميرون كما جاء في الوثائق الرسمية.

وأن عمره 24 عاما وليس 20 عاما واسمه الحقيقي يوسوفا محمدو ووُلد في 19 يوليو 2000 ما يجعله أكبر من عمره الحالي بـ 4 سنوات أي يبلغ 24 عاما وليس 20.

وبرر والد يوسوفا المزيف ما فعله قائلا: "فعلنا ذلك من أجل الحصول على فرصة أفضل في كرة القدم الأوروبية".

كما كشف تحقيق أجرته صحيفة "بيلد" الألمانية في الكاميرون إلى أنه لا يوجد طفل وُلد يحمل اسم يوسوفا في البلاد عام 2004.

والحقيقة أن اللاعب اسمه يوسوفا محمدو وهو نجل عثمان محمد سائق سيارة أجرة محلي ووُلد بالفعل عام 2000.

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