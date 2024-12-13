الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رياضة

حمدي فتحي يغادر ملعب مباراة الوكرة والدحيل بعد إصابة قوية في الرأس (صور)

حمدي فتحي
حمدي فتحي

تعرض حمدي فتحي لاعب فريق الوكرة القطري إلي إصابة قوية في الرأس خلال مشاركته رفقة فريقه أمام الدحيل في المباراة التي تجمع بينهم اليوم في نصف نهائي كاس نجوم قطر.

 

وغادر حمدي فتحي  ملعب المباراة  في الدقيقة 25. 

ويتعادل  الدحيل مع الوكرة بهدف لكل فريق خلال المواجهة التي تقام بينهم الان علي استاد عبدالله بن خليفة في نصف نهائي كأس نجوم قطر 2024-2025

تشكيل الوكرة أمام الدحيل 

القنوات الناقلة لمباراة الدحيل والوكرة في كأس نجوم قطر

و وتبث مباراة الدحيل والوكرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية والكأس القطرية الناقل الحصري لمباريات كأس نجوم قطر، داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

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حمدي فتحي الوكرة الدحيل

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