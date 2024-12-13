الجمعة 13 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مسار يفوز على الأهلي بثلاثية في دوري السيدات

الأهلي
الأهلي

فاز فريق مسار بثلاثة أهداف لهدف أمام فريق الأهلي على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية.

وسجلت ميا داردن الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك مسار، من كرة مرتدة في الدقيقة 4 من زمن الشوط الأول.

فيما تعادل مسار سريعًا، من ركلة جزاء أحرزتها مهيرة علي، في الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول.

وأحرزت الهدف الثاني لمسار حسناء أوباباما في الدقيقة 26، واضاف مسار الهدف الثالث عن طريق ساندرين في الدقيقة الاخيرة.

تشكيل الأهلي أمام مسار 

وجاء تشكيل الأهلى على النحو التالي:‏
حراسة المرمى: مها الدمرداش.
خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.
خط الوسط: نادين محمد ولولو نصر وحبيبة عصام.
خط الهجوم: منة طارق وميا داردن ونادين غازي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا ونور إدريس وجنى محمود ومريم عفيفي وسارة الكرد وأشرقت عادل وأمل ناصر وحبيبة عمرو وشارتي روبن.

وانطلقت المباراة في الثانية والنصف ظهر اليوم على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، والتي يسعى الأهلي من خلالها لتأكيد انطلاقته القوية بالبطولة التي يشارك بها للمرة الأولى، ومواصلة انتصاراته المتتالية التي قادته لاعتلاء جدول ترتيب المسابقة.

وتمكن الأهلي من تحقيق العلامة الكاملة بالدوري بداية من الفوز على الزمالك في الجولة الأولى وعلى وادي دجلة ومودرن سبورت والمعادي واليخت مرورا بالفوز على اتحاد بسيون والاتحاد السكندري والجونة وإنبي وبيراميدز وحتى الفوز على البنك بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة، مسجلًا ٤٥ هدفا فيما تلقت شباكه هدفين فقط منذ انطلاق البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي مسار الأهلي أمام مسار الدوري الممتاز للكرة النسائية الدوري الممتاز

مواد متعلقة

الأهلي يغادر فندق الإقامة لخوض المران الختامي استعدادا لمواجهة باتشوكا (فيديو)

سيدات الأهلي يتأهلن لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة

الأكثر قراءة

بملابس بابا نويل، محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال في ليفربول (صور)

زيزو ولبيب يغادران للمغرب الإثنين المقبل لحضور حفل الأفضل في إفريقيا

استقرار أسعار الفراخ اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

خالد فتحي رئيسا لاتحاد كرة اليد

روسيا تعلق إمدادات القمح إلى سوريا ودولة أخرى تعتزم التوريد

وفاة أحد معتمري المنيا بعد ساعات من أمنيته بدفنه في مكة

من خواطر الشعراوي، هؤلاء لا يغفر الله لهم ولا يهديهم (فيديو)

ضبط تشكيل عصابي لتصنيع المواد المخدرة، أبرزها «GHP» لاغتصاب الفتيات (صور)

منوعات

المزيد

مصر تستضيف مهرجان الألعاب الإلكترونية لأول مرة

30 %؜ زيادة في أسعار التسالي والحلويات (فيديو وصور)

ناسا تسمي أماكن على المريخ تيمنا بثلاثة منتزهات جزائرية

اقتراح بترجمة قوائم الطعام في مطاعم موسكو إلى اللغة العربية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 13 ديسمبر

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة في الأسواق

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

الوجود العسكري الأمريكي في سوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، هؤلاء لا يغفر الله لهم ولا يهديهم (فيديو)

تفسير رؤية ملك الموت في المنام وعلاقتها بانتشار الفساد والشعور بعدم الأمان

تفسير رؤية نقش الحناء في المنام وعلاقتها بالاستقرار النفسي والعاطفي

المزيد
الجريدة الرسمية