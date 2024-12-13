الجمعة 13 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

زيزو ولبيب يغادران للمغرب الإثنين المقبل لحضور حفل الأفضل في إفريقيا

حسين لبيب
حسين لبيب

يغادر حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك رفقة أحمد مصطفى زيزو لاعب القلعة البيضاء، إلى المغرب فجر يوم الإثنين المقبل 16 ديسمبر الجاري، وذلك  لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2024.

وفي سياق متصل، كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف أعلن، عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا بعد تقليص المرشحين إلى 3 لاعبين. 

وتم استبعاد مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، من القائمة ويبقى الصراع بين الثلاثي أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، وحسين الشحات، لاعب الأهلي، وويليامز حارس صن داونز.

كما كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن القائمة النهائية لأفضل نادي في أفريقيا لعام 2024.

وضمت القائمة النهائية كلًا من النادي الأهلي والزمالك وصن داونز الجنوب إفريقي.

حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 

وقرر الكاف انطلاق الحفل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت جرينتش يوم 16 ديسمبر الجاري في مدينة مراكش المغربية

وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تستضيف فيها المغرب حفل توزيع الجوائز، بعد حفل العام الماضي الذي شهد حضورًا جماهيريًّا أفريقيًّا كبيرًا.

 

ويحمل النيجيري فيكتور أوسيمين لقب أفضل لاعب أفريقي (فئة الرجال)، بينما حصلت مواطنته أسيسات أوشوالا على الجائزة أيضًا في فئة السيدات. 

وتمنح جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) تقديرًا للأداء الاستثنائي في كل من المسابقات على مستوى الأندية والوطني، وتتوج بالألقاب المرموقة لأفضل لاعب أفريقي في فئتي الرجال والسيدات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك زيزو المغرب جوائز الأفضل في أفريقيا أحمد مصطفى زيزو حسين لبيب

مواد متعلقة

فتح مران الزمالك غدا للإعلام قبل مواجهة المصري البورسعيدي

موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفدرالية

الأكثر قراءة

بملابس بابا نويل، محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال في ليفربول (صور)

زيزو ولبيب يغادران للمغرب الإثنين المقبل لحضور حفل الأفضل في إفريقيا

استقرار أسعار الفراخ اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

خالد فتحي رئيسا لاتحاد كرة اليد

روسيا تعلق إمدادات القمح إلى سوريا ودولة أخرى تعتزم التوريد

وفاة أحد معتمري المنيا بعد ساعات من أمنيته بدفنه في مكة

من خواطر الشعراوي، هؤلاء لا يغفر الله لهم ولا يهديهم (فيديو)

ضبط تشكيل عصابي لتصنيع المواد المخدرة، أبرزها «GHP» لاغتصاب الفتيات (صور)

منوعات

المزيد

مصر تستضيف مهرجان الألعاب الإلكترونية لأول مرة

30 %؜ زيادة في أسعار التسالي والحلويات (فيديو وصور)

ناسا تسمي أماكن على المريخ تيمنا بثلاثة منتزهات جزائرية

اقتراح بترجمة قوائم الطعام في مطاعم موسكو إلى اللغة العربية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 13 ديسمبر

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة في الأسواق

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

الوجود العسكري الأمريكي في سوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، هؤلاء لا يغفر الله لهم ولا يهديهم (فيديو)

تفسير رؤية ملك الموت في المنام وعلاقتها بانتشار الفساد والشعور بعدم الأمان

تفسير رؤية نقش الحناء في المنام وعلاقتها بالاستقرار النفسي والعاطفي

المزيد
الجريدة الرسمية