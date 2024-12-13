مبابي على رأس قائمة ريال مدريد لخوض نهائي كأس الإنتركونتيننتال 

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، عن قائمة فريقه المقرر أن تخوض منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال .

وقرر أنشيلوتي ضم 26 لاعبًا، لقائمة ريال مدريد، والتي شهدتتواجد جميع اللاعبين بما فيهم المصابين، وعلى رأسهم الفرنسي كيليان مبابي، وكذلك داني كارباخال وإيدر ميليتاو ودافيد ألابا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة الفريق الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، في نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال المقرر ان تقام يوم الاربعاء المقبل على ملعب لوسيل.

قائمة ريال مدريد لبطولة كاس القارات للاندية

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – جونزاليس فران

الدفاع: داني كارباخال – إيدر ميليتاو – دافيد ألابا – لوكاس فاسكيز – خيسوس فاييخو – فران جارسيا – فيرلاند ميندي – أنطونيو رودريجر – يوسف لخديم – راؤول أسينسيو – لورينزو أجوداو

الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس – براهيم دياز

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو – إندريك

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